Запах коханої людини може поліпшити сон: дослідження

Відчуття запаху – це дуже потужне та недооцінене почуття, яке може переживати людина. Дослідження показує, що аромат вашої другої половинки може змусити вас швидше заснути.

Дослідники проаналізували дані від понад 150 учасників, які перебувають у тривалих стосунках. Кожен учасник отримав дві окремі футболки і мав спати з кожною з них дві ночі. Одна сорочка була чистою, а інша – мала запах партнера, який носив її протягом 24 годин.

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Результати показали, що за наявності аромату свого партнера учасники швидше засинали і мали високу якість сну. Авторка дослідження Марліза Хофер, розповіла, що "цей ефект схожий на той, що помітний від добавки мелатоніну".

Цікавим фактором дослідження було те, що учасники не усвідомлювали, у якій сорочці вони сплять у певну ніч, і навіть намагалися здогадатися, спали вони у сорочці свого партнера чи ні.

"Одне з найдивовижніших висновків – це те, як аромат романтичного партнера може покращити якість сну навіть поза нашою свідомістю. Дані дослідження показали, що учасники відчували менше пробуджень чи поганиїх снів, коли ідчували запах своїх партнерів, навіть не усвідомлюючи цього", – запевнила дослідниця.

А все тому, що присутність партнера заспокоює, розслабляє і, як було показано, дає людині відчуття безпеки.