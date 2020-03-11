Банкірка, яка заробляла 100 тисяч євро, покинула роботу, щоб стати діджейкою: історія успіху

Кілька років тому Енн-Катрін Оелман закінчила елітний університет, де вивчала бізнес, та пішла працювати в інвестиційний банк в Лондоні з початковою зарплатою у близько 100 тисяч євро. Але вже через 6 місяців роботи жінка вирішила покинути цю справу та стати діджейкою.

Зазначимо, що народилася Енн-Катрін у сім’ї успішних вчених: її батько – старший хірург, а мати – вчитель. Навіть її старший брат є доктором біологічних наук, пише Business Insider.

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Дівчина знала, що академічний успіх є необхідністю і вона могла досягти будь-яких цілей. "Я подала заявку в школу менеджменту Отто Бейсхайма, яка була на той час найпрестижнішим бізнес-університетом Німеччини, склала вступні випробування та стала однією з 83 студентів", – сказала вона.

Побачивши тяжке та напружене навчання, вона опинилася в депресії. "Від нас багато вимагали, готувавши до успішної кар'єри. Але згодом я усвідомила, що була на межі вигорання", – зазналася Енн-Катрін.



Енн-Кетрін на посаді банкірки / Фото Business Insider

Окрім того, Оелман спеціалізувалася на фінансах і закінчила стажування в Merrill Lynch у Лондоні за рік до закінчення навчання. Наприкінці всього вона навіть отримала пропозицію про роботу.

У 22 роки вона почала працювала інвестиційним банкіром у Лондоні із початковою зарплатою близько 120 000 доларів.

Але сталося несподіване: лише через кілька тижнів банкірка зрозуміла, що вона стає все більш виснаженою і втрачає весь свій драйв на роботу. "Вранці я не мала бажання йти до банку і постійно відчувала, ніби кінець дня ніколи не наступить", – відповіла Енн-Катрін.

Тоді вона вирішила змінити професію. Під час подорожі до Нової Зеландії дівчина познайомилася з людьми, які мали цілком спокійний спосіб . "Там нікого не хвилювало те, що я пішла в приватний університет і хотіла стати банкіром. Цей досвід щось змінив в мені", – сказала вона.

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Спочатку Оелман намагалася поєднувати своє старе "я" зі своїм нещодавно відкритим "я", щоб бути "крутим банкіром": вона була успішним інвестиційним банкіром вдень, а потім їхала вночі на вечірки.

Але це призвело до позбавлення сну та виснаження. "Це хобі заважало моєму щоденному розпорядку в банку. Мене навіть одного разу вигнали з семінару, оскільки я була в червоній сукні з білими крапками», – сказала колишня банкірка.

Я дозволяла собі дрейфувати і раптом у мене виникла ідея навчитися грати на барабанах. Протягом декількох місяців я вчила це і згодом створила свою групу "Rotkäppchen", тому це стало метою мого життя,

– відповіла Енн-Катерін.

Але життя музиканта непросте: дівчині довелося жити, користуючись заощадженнями, та працювати неповний робочий день, щоб протриматися в світі. Іноді вона працювала в маркетингу та PR, але дуже часто підробляла офіціанткою. В один момент вона навіть працювала в Оксфордському цирку консультантом з продажу іграшок.



Енн-Кетрін нині працює діджеєм / Фото Business Insider

У 2011 році заощадження Oелман закінчилися, і розпустився її гурт. Тож, дівчина влаштувалася на роботу в маркетингове агентство в Лондоні і почала працювати як "Djane Annie O".

Відтоді вона працює на повний робочий день як "Djane Annie O". Перші два роки були дуже важкими, і Енні, яка все ще мала кімнату в Лондоні та квартиру в Берліні, була постійно в боргах. Але вона не здавалася. Так, діджейці Енні О вдалося закріпитися в Берліні і тепер вона може комфортно жити самостійно з 2015 року. Вона захоплена різноманітністю життя та насолоджується новою роботою.

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Оелман більше не планує і не переслідує серйозні цілі. "Моя робота народжується з моїх інтересів та бажань, а не навпаки. Бути ді-джеєм – це те, що я роблю, але це не хто я. Я Енні, і якщо мої потреби змінюються, моя робота може змінюватися також", – запевнила Енн-Катрін.

Тож, запитайте себе, чи справді робота, якій ви присвячуєте своє життя, відповідає вашим реальним потребам, чи ви просто слідуєте за ідеєю, яка не має нічого спільного з вашим "я".