Бізнес на колесах: як мамі вдалося зробити один із найпопулярніших фуд-траків у США

Мама двох дітей Вірджинія Апостолопулос дуже любила готувати, тому вирішила відкрити фуд-трак на колесах, роблячи швидкі страви. В результаті, її захоплення стало прибутковим бізнесом у США.

Але спочатку в 1997 році після переїзду родини з Греції до Нью-Джерсі Вірджинія не могла уявити себе власницею малого бізнесу, адже вона була мамою двох дітей, яка постійно займалася домашніми справами, пише видання Parents.

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"Я сиділа вдома і виховувала наших дітей: Мар'ялену та Пенелопу. А мій чоловік працював на повний робочий день на двох різних роботах. Коли одна з дівчаток почала ходити до школи, я вирішила попрацювати у ресторанах", – каже жінка.



І лише коли обоє дівчаток вступили до коледжу, жінка була готова прийняти новий виклик. Так, у березні 2013 року її чоловік запропонував їй цікаву ідею.

Одного дня він прийшов додому з роботи і розповів, що продається фургон для продажу вуличної їжі. І додав, що це була б чудова нагода, щоб ми її придбали,

– сказала журналістам Вірджинія.

Незважаючи на досвід роботи в місцевому ресторані піци, жінка добре знала про проблеми, які постануть перед цією новою можливістю. "Я знала, що це буде важко, я буду працювати багато годин і це абсолютно інша робота, ніж на кухні ресторану, де у тебе великий простір і велика кухня", – додала Вірджинія.

Проте наприкінці серпня 2013 року сім’я взяла позику на будиночок на колесах, і Вірджинія почала їздити містом на фургоні. А оскільки її батьки – греки, вони постійно готують млинці. "І я зробила їх тут, у США, для людей. І всі вони були з різними начинками", – сказала жінка.



Незабаром до Вірджинії почали телефонувати з проханням, щоб її фургон The Crepe Truck Philly з’явився на різних місцевих заходах: весіллі, випускному, дні народженні тощо. Попит був шалений і бізнес почав окупатися.

Зараз фуд-трак функціонує як сімейний бізнес, адже останні два роки Вірджинії допомагає у роботі з фургоном її дочка Пенелопа.

Поради від Вірджинії, як побудувати бізнес з нуля: