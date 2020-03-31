Бізнес в інтернеті: як відкрити власну вебстудію і заробити на створенні сайтів

В сучасному світі є безліч ідей для бізнесу в інтернеті, особливо це актуально на час карантину в Україні – бо так ви зможете заробляти, не виходячи з дому. Сьогодні ми розповімо вам, як відкрити вебстудію, бо такий бізнес потрібен будь-якому підприємству.

Такий бізнес здатний приносити прибуток навіть новачкові, пише видання Homebiznes.

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Але для того, щоб створити студію з Web-дизайну, потрібно не просто мати відповідні знання. Тому якщо сам організатор бізнесу – не дизайнер, йому буде дуже важко зрозуміти всю специфіку роботи, та й навряд чи у нього з’явиться особливий інтерес до неї.

Зокрема, щоб почати бізнес на дизайні, потрібно знати:

За якими принципами розробляється дизайн для різних ресурсів;

Хто саме може замовляти таку послугу, і кому варто її наполегливо пропонувати;

Яких саме майстрів потрібно наймати для студії;

Як розкрутити свою компанію і запропонувати клієнтам унікальні послуги, яких немає у конкурентів.

На етапі відкриття у підприємця повинен бути хоча б мінімальний досвід роботи в даній сфері (розробка дизайну або програмування), а також власне портфоліо і клієнтську базу. Втім, відкрити дизайн-студію може і людина, яка сама не володіє навичками дизайнера, але знає хорошого фахівця, який може стати співробітником підприємства.



Студія вебдизайну / Фото Unsplash

Як відкрити вебстудію

Відкрити таке підприємство можна без офісу. Головне – створити сайт, який буде залучати клієнтів, і, зрозуміло, має відмінний дизайн. Це буде кращим засобом реклами для клієнта.

Другий крок – реєстрація підприємства, тут чудово підійде ФОП (фізична-особа підприємець), яка буде на спрощеній формі оподаткування.

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Закупівля обладнання

Після цього слід подумати про закупівля обладнання. Якщо людина, що робить бізнес на дизайні, – професіонал, у нього вже є відповідна техніка і програмне забезпечення. Однак, одного комп’ютера буде мало – для фахівців знадобляться свої робочі місця, і їх доведеться придбати заздалегідь.

Втім, можна заощадити, найнявши майстрів, які працюватимуть вдома, використовуючи власну техніку. Однак і в цьому випадку потрібно бути готовим до того, що їм доведеться оплачувати закупівлю софта і важливих деталей для комп’ютера.



Вам потрібно купити легальні версії програм / Фото Unsplash

Найм персоналу

Веб-майстри можуть працювати вдома, але з кожним з них має бути налагоджено чіткий зв’язок, щоб вони відчували себе частиною команди.

Як платити працівникам? Ідеальний варіант – платити відрядно, за кожен етап виконаної роботи. У цьому випадку співробітники працюватимуть "на гонорари" більш активно.

Розкрутка компанії

Важливо не тільки відкрити дизайн студію, але і як слід її прорекламувати, і на це потрібно буде витрачатися. До того ж, будь-яке вкладення в даній ситуації обов’язково себе окупить.

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І, звичайно ж, слід подбати про підбір ідеального переліку послуг. В нього може входити не тільки якісний дизайн, але й:

грамотна верстка сайту;

створення для клієнта зручної і безпечної CMS або підбір її серед вже існуючих;

професійне наповнення сайту контентом (копірайтинг), SEO-оптимізація ресурсу та його просування.

Скільки платитиме клієнт

Як правило, студія інтернет-дизайну приносить відмінний прибуток. Середня ціна для замовника – близько 400 доларів за сайт, дизайн якого може розроблятися 3-5 днів. Професійна студія справляється з цим завданням за 1-2 дні. Таким чином, якщо студія працює хоча б 25 днів на місяць, вона може отримувати до 2500 доларів щомісяця.

Окрім того, дохід може зростати в залежності від специфіки замовлення та додаткових послуг, що надаються клієнтові. Наприклад, можна відкрити дизайн-студію, яка спеціалізуватиметься на створення сайтів "під ключ", і тоді її послуги будуть дорожче.



Ви можете самі регулювати ціни на свої послуги / Фото Unsplash

Задача власника студії в цьому плані – активно залучати клієнтів. Робити це можна двома способами (крім активної реклами в ЗМІ та Інтернеті): самостійно звертатися в компанії потенційних замовників і пропонувати їм свої послуги або регулярно вводити особливі бонуси і премії для клієнтів.

Скільки потрібно витратити на створення вебстудії

Як правило, відкрити дизайн-студію можна, обійшовшись середніми інвестиціями. Загальні витрати такі: До 1000 доларів – на оренду офісу площею від 30 квадратних метрів, від 2000 доларів – на купівлю обладнання, близько 300 доларів – на придбання витратних матеріалів, близько 1000 доларів – на зарплату співробітникам і ще 500 на рекламу.