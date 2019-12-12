Брати створили мільйонну компанію завдяки своїй мамі: секрет успіху

25 років тому брати Берт і Джон Джейкобс відкрили власний бізнес з продажу футболок. На той час хлопці не мали нічого, окрім фургона, проте зараз їх компанія з назвою "Life is Good" ("Життя прекрасне") коштує мільйон доларів. Сталося це завдяки заслузі їхньої мами Джоан, адже саме вона навчила синів бачити у житті все найкраще, не дивлячись ні на що.

Що відомо про сім'ю Джейкобсів

У сім’ї було шестеро дітей і жили вони скрутно, передає видання Coma.

Цікаво! Від маленької майстерні в квартирі до успішного бізнесу: як український бренд підкорив Америку

А все через те, що їхні батьки потрапили в автокатастрофу: мама обійшлася легкими травмами, а в татові перестала функціонувати права рука. Через це він став дратівливим і часто зривав свій гнів на близьких. Проте, не дивлячись на неприємності, мама продовжувала вірити, що життя все ще прекрасне.



Брати Джейкобс спершу продавали футболки у фургончику / Фото business insi​der

Як мама посприяла у відкритті бізнесу? Вона щодня під час вечері ставила дітям одне і те ж питання: "Що хорошого сталося сьогодні?"

"Не встигнувши зрозуміти, що відбувається, ми починали жваво переказувати найкращі, найсмішніші та найдивніші події дня. Наша сім’я завжди вирізнялася оптимізмом, навіть коли нам було зовсім не до веселощів", – розповів один із братів.

Читайте також: Як українці вдалося відкрити власне кафе у США, яке обожнюють американці

Як їх компанія стала успішною

Так, Берт і Джон почали слідувати цьому правилу і саме тому вони не здалися, коли їм доводилося продавати футболки на вулицях Бостона, а на їхньому рахунку було всього лиш 78 доларів.

А успіх прийшов до братів після того, як вони помістили на свої футболки усміхненого чоловічка у береті і надпис "Life is Good", який став їхнім життєвим кредо.



Хлопцям вдалося створити прибутковий бізнес / Фото Coma

Такий позитивний дизайн завоював серця покупців, і вже до кінця року компанія продала футболок на суму 87 тисяч доларів. Тепер товари братів Джейкобс продаються в тисячах магазинів по всьому світу, а їх багатомільйонна компанія пропагандує здоровий спосіб життя.