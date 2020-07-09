Український бренд яскравих аксесуарів ZIZ продає свої товари – повербанкі, термочашки, гаманці, наручні годинники та обкладинки для паспорта – в різних країнах світу. А починалося все 12 років тому і стартовий капітал тоді склав всього 2 гривні. Читайте історію успіху бренду – у матеріалі.

Як хобі виросло в успішну справу

Бренд ZIZ створила Аня Діренко з Києва в 2008 році, коли була ще студенткою торгово-економічного університету. Дівчина тоді дізналася від одногрупниці, що прикраси можна робити з полімерної глини, яка при запіканні в духовці стає твердою і вже не втрачає форми. Ми переказали статтю видання MC.today.

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І оскільки вчитися Анні не було у кого, дівчина методом проб і помилок створювала перші сережки. Купувала палички полімерної глини, вручну ліпила прикраси, 5-7 хвилин запікала в духовці, покривала прозорим лаком і додавала металеві застібки.

Одного дня подруга попросила Анну зробити їй незвичайні сережки. Полімерну глину для вироби дівчина купила за 2 гривні в переході на станції метро, а сережки продала за 12 гривень. Після цього вона зробила ще 6 пар і так почався бізнес.



Анна у 2009 році / Фото MC.Today

Щоб встигати з замовленнями, дівчина працювала весь вільний від навчання час та робила 5-10 прикрас в день. "Я лягала спати, коли вже світало. А через кілька годин потрібно було вставати на першу пару", – згадує засновниця бренду ZIZ.

Так, перший час дівчина виготовляла сережки, намиста і браслети з полімерної глини. На створення пари сережок йшло близько чотирьох годин. Ціна матеріалу становила 2 гривні, фурнітури – 4 гривні. Аня продавала прикраси знайомим за 30-40 гривень. Щодня вдавалося заробити до 200 гривень, за ці гроші в той час можна було купити джинси.

За словами засновниці, шлях компанії ZIZ – це історія про безсонні ночі в ліпленні сережок і промальовуванні дизайнів.

Як просували бренд ZIZ

В той час Анна в повну силу займалася SMM (social media management) у популярній тоді соцмережі "ВКонтакте". Дівчина створила групу з прикрасами, фотографувала і публікувала кожен виріб.

Але через обмеження соцмережі вона не могла запрошувати в групу більше 40 осіб з одного аккаунта, тому попросила подругу допомогти.



Створення товарів бренду ZIZ

"Ми завели по 40 акаунтів. Так, за перші роки ми зібрали 25 тисяч підписників. У той час в цій соціальній мережі не було ні блогерів, ні реклами, але яскраві прикраси привертали увагу", - розповідає Анна.

Чому бренд називається ZIZ? За словами засновниці, вона шукала якусь коротку назву, щоб вона добре запам'ятовувалася і звучала непогано і українською, і англійською мовами. Анна також хотіла, щоб слово нічого не означало і асоціювалося лише з її брендом.

Приблизно в той же час чоловік Аниному подруги безкоштовно зробив перший сайт проєкту. За словами дівчини, сайт був дуже яскравим, він був дуже схожий за стилем на першу візитку бренду.

Так, на сайті прикраси з полімерної глини непогано продавалися – в день Аня обробляла по 5 замовлень, стільки ж купували і через сторінку "Вконтакте".

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На сайті з'явилися прикраси з полімерної глини, які непогано продавалися - в день Аня обробляла по 5 замовлень. Стільки ж купували і через сторінку "Вконтакте".

Як розширювали асортимент

Після року ліплення сережок Анна вирішила спробувати щось нове і її першим замовленням став наручний годинник. Клієнтка попросила розмалювати циферблат, і дівчина відразу погодилася, хоч і не знала, як це зробити.

Тому дівчина розібрала на запчастини всі годинники в будинку, щоб зрозуміти, як вони влаштовані. "Ті перші годинники були з зображенням їжачка в тумані. Тоді цим їжачком була я, невпевнена в тому, куди рухаюся. Але мене повели клієнти", – зізнається засновниця.

Анна сама освоювала методики, експериментувала з матеріалами, а всю інформацію шукала в інтернеті. Новими товарами спочатку користувалася сама, робила висновки про їх практичності, і тільки потім запускала в продаж.



Чохли на телефон бренду ZIZ

В той час дівчиною зацікавились телеканали і зняли про неї кілька сюжетів. А знаходити нових клієнтів допомагало сарафанне радіо: всі, хто купили собі аксесуари в ZIZ, були в захваті і радили їх друзям.

Також деякі магазини тоді влаштовувати виставки і фестивалі, де представили і продукцію ZIZ. На першій виставці у перший же день Анна продала 18 наручних годинників.

Потім в ZIZ з'явилися обкладинки для паспорта, які дівчина шила вручну на швейній машинці, а пізніше – гаманці та ремені.

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До 2013 року в команді бренду ZIZ було вже п'ять осіб: менеджер по обробці замовлень, бухгалтер, майстер по збірці годин і дві майстрині – Анна і її одногрупниця. Тоді Анна вперше замовила і встановила яскравий банер в метро.

Через рік, у 2014-му році, Анні подарували термочашку з "Старбаксу", але замість брендового малюнка вона захотіла помістити свій. Так з'явилася ідея створювати термочашки під брендом ZIZ. Співпрацювати дівчина вирішила з заводом в Китаї: разом з інженерами вона доопрацювала ескіз чашки, яка довго тримала б температуру і в той же час не обпікала руки.

За перший місяць команда ZIZ продала більше 100 термочашок з авторськими принтами.



Термочашка бренду ZIZ

Вже у 2017 році Анна вирішила відмовитися від прикрас з полімерної глини, адже тоді яскраві сережки вже нікого не дивували. А в 2017 році з'явилася найскладніша розробка ZIZ – повербанкі з вбудованими проводами. А в процесі народилася геніальна ідея – зробити універсальний провід: і для айфона, і для андроїда.

Зараз в асортименті ZIZ 10 аксесуарів. Ціни на товари не залежать від дизайну: термочашка коштує 390 гривень, гаманець – 750 гривень, а листівку можна придбати за 25 гривень.

Створення аксесуару відбувається в кілька етапів:

Розробка ідеї

На ідеї для нових продуктів команду часто наштовхують клієнти. Але Анна – головний дизайнер проєкту, тому більшість рішень втілює вона сама. Каже, що підглядати немає в кого, адже на ринку креативних речей ZIZ – єдині в Україні.

Моделювання та пошук підрядників

Для виробництва деталей команда підключає заводи за кордоном. Шукає їх на виставках виробників і на сайтах-агрегаторах. Тому кожен аксесуар зібраний буквально по нитці зі всього світу.

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Підбір матеріалів та складання прототипу

Найскладніше дочекатися зразки з-за кордону. Прискорена доставка з Китаю займає близько двох тижнів, після цього команда визначається з технічними характеристиками продукту. Коли зразок затверджений, він запускається в масове виробництво.

Виробництво і доставка витратних матеріалів, перевірка якості

За словами Анни, іноді через затримки на кордоні доставка з Китаю розтягується з двох місяців до чотирьох. Саме логістика та розмитнення складають значну частину собівартості товару. Ще одна складність – знайти завод, який зможе гарантувати однакову якість кожної партії.

Останні 10 років бренд ZIZ напрацьовували досвід і перевірили підрядників, тому зараз зі спокійною душею можуть покладатися на партнерів.

"Ми отримували неймовірну кількість бракованих запчастин від заводів і кожен раз просто викидали їх. Як мінімум 8 партій нам довелося відправити на смітник, втрати тоді склали більше 20 000 доларів", – ділиться Анна.

Так, ZIZ починався з 30 товарів на місяць, а зараз команда може спокійно випустити близько 5 000 одиниць.

Нанесення малюнка та збирання фінального продукту

Перед запуском колекції команда готує близько двохсот видів дизайну і просить передплатників ZIZ в соцмережах голосувати за улюблені варіанти. Потім кращі варіанти друкують і збирають фінальний продукт.

В середньому від ідеї до моменту, коли клієнт зможе покласти товар собі в корзину, проходить не менше 14 тижнів.

Команда бренду

Перший рік в команді ZIZ були лише Аня і її подруга. Дівчата працювали удвох за десятьох, але в якийсь момент Анна охрипла від нескінченних розмов по телефону з клієнтами і не змогла відповідати на дзвінки. Тоді вони вперше залучили оператора для спілкування з клієнтами.



Команда бренду ZIZ

"Ми розвивали виробництво поступово. Ніколи не набирали людей на розширення, брали тільки тоді, коли відчували потребу і не могли впоратися з обсягами поточної роботи", – пояснює засновниця бренду.

Зараз у команді ZIZ 10 осіб і кілька фахівців на аутсорсі. Засновниці важливо, щоб кожен поділяв цінності, навколо яких вона хоче будувати бренд: прагнення надихати і робити речі емоційними.

Як карантин вплинув на бізнес

В останні роки існування компанії Анна реінвестувала в ZIZ близько 3 мільйони гривень. "Поки бізнес на етапі зростання, він "їсть" багато ресурсів, вимагає грошей і часу. Крім того, у нашого бізнесу є величезні матеріальні ризики", – ділиться дівчина.

За 10 років товари ZIZ замовили з 150 країн світу. Інтерес до яскравої продукції стрімко набирає обертів в Європі і Америці. За кордон продають через Etsy, Amazon, Ebay, всього 2% на експорт замовляють через сайт.

Проте карантин торкнувся і бізнесу ZIZ. Перший тиждень пройшов в заворушеннях про майбутнє компанії. Але згодом виявилося, що продажі товарів знизилися всього на 5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.