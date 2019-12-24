Час на самоті для стосунків важливіший, ніж побачення: дослідження

На початку стосунків хлопець та дівчина проводять багато часу разом. Проте психологи наголошують, що вони мають відпочивати один від одного, бо це краще впливає на відносини. Тому ви можете сміливо присвятити собі вихідний або бачитися зі своєю половинкою трохи рідше.

Вчені провели дослідження, яке показало, що 85% опитаних пар вважають, що ключем до здорових стосунків є достатня кількість часу для себе, передає Study Finds.

Цікаво! Американські вчені з'ясували, у чому секрет довготривалих стосунків

Окрім того, 41% опитаних зізналися, що розлучаться з партнером, якщо той не буде час від часу залишати їх на самоті. Цікаво, що в середньому люди хотіли б бути наодинці 51 хвилину на день або приблизно шість годин на тиждень.

Що ще з’ясувало дослідження:

83% опитаних вважають, що заслуговують турботи про себе та вільного часу;

60% витратили б час наодинці на телевізор або перегляд фільмів, 56% – на читання книг, 42% – на прослуховування підкастів, 38% на тренування і 34% – на те, щоб випити чашку чаю.

Чому людям потрібен особистий час? Дослідження показують, що людям може бути потрібно більше часу для себе через стрес на роботі, відпустку, стрес удома, приїзд родичів, брак сну.