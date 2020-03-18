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Через карантин чоловік з плакатом стояв перед вікнами дружини у будинку пристарілих: миле фото

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Чоловік з плакатом і кульками стояв перед вікнами дружини / Тwitter / NBCNewYork

Чоловік прийшов до будинку пристарілих, аби відсвяткувати 67-му річницю шлюбу з дружиною, але не зміг увійти всередину через карантин у зв’язку з коронавірусом Covid-2019. Тому він з повітряними кульками та плакатом стояв перед вікнами будинком, аби привітати кохану.

Раніше губернатор штату Коннектикут ввів заборону на 30 днів через коронавірус та його вплив на людей похилого віку, пише NBC NY.

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Тому Боб не зміг зайти в будинок престарілих і побути зі своєю дружиною Ненсі, але він не дозволив хворобі завадити йому відсвяткувати річницю.

Боб приніс табличку до престарілого будинку, де було написано: "Я тебе кохав 67 років і досі кохаю. З ювілеєм". Він тримав його перед вікном своєї дружини, щоб вона могла бачити це і теж відзначити їхній ювілей.

Ненсі у відповідь на солодкий жест свого чоловіка помахала рукою та "відправила" повітряний поцілунок коханому.

"Мені стає погано, тому що я хочу, щоб вона була зі мною, але я знаю, що цього не може статися", – сказав Боб.

Це перша річниця, коли Боб і Ненсі були не разом. Зазначимо, що перед забороною вони щодня бачилися у будинку престарілих.


Боб і Ненсі / Фото NBCNewYork

Дочка Боба і Ненсі Лаура сказала, що багато чого навчилася від батьків. "Це був просто приклад для нас. Вони завжди були для нас натхненниками", – відповіла Лаура.

Автор: Марія Бондар
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США Сімʼя Життєві історії Шлюб Стосунки
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