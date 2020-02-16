Чи варто бути другом для своєї дитини: переваги та ризики

Всі знають, що немає єдиного способу правильно виховувати дітей. Адже дорослі завжди роблять все можливе, щоб чудово виховати свою малечу. Проте дуже часто у сучасному світі можуть виникати дискусії, як має виглядати те саме "хороше виховання". Зокрема, батьки повинні бути друзями для своєї дитини чи залишатися суворими?

Психологи відповіли виданню Yourtango на ці питання та допомогли розібратися у ситуації.

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Якщо батьки є друзями для дитини

Такий підхід може працювати в багатьох різних ситуаціях, але тут є одна проблема – свобода. До прикладу, ви дозволяєте своїй дитині робити так, як їй заманеться, оскільки ви хочете підтримувати рівень дружби у стосунках. Проте надання їй свободи більше, ніж потрібно, може призвести до того, що вона постійно порушуватиме кордони.

Адже без встановлення батьківських меж діти ризикують приймати рішення, які не відповідають їх віку. Така відсутність дисципліни може виявитися поганим вибором, тому інколи варто дисциплінувати дитину.

Якщо ви – суворі батьки

Якщо ви є суворими батьками, то ви, мабуть, відчуваєте себе досить добре щодо своїх методів, адже дитина вас слухає та не порушує кордони порядку.

Але дослідження показують, що таке авторитарне батьківство насправді може завдати шкоди розвитку дитини. Бо, виховуючи малечу таким чином, ви вчите їх як знущатися і контролювати інших.

Окрім цього, є також той факт, що чим жорсткіше ви ставитеся до своєї дитини, тим більше шансів на те, що вона розірве з вами всі зв'язки, коли подорослішає. Адже подумайте самі, ви хотіли б бути поруч з тим, хто контролює кожен аспект вашого життя?

Чому варто дотримуватися балансу

Як ви могли помітити, одна сторона занадто поблажлива, а інша – навпаки. Тож, для того, щоб ці відносини працювали добре, потрібен баланс. Жоден з батьків не хоче, щоб їхня дитина порушувала кордони (чи згодом навіть закони), але також жоден тат очи мама не хоче, щоб їхня дитина ненавиділа їх. Тому найкращий спосіб уникнути цих двох найгірших сценаріїв – це знайти середину.

Як бути другом дитині? Це означає спілкуватися зі своєю малечею та цікавитись тим, що йому/їй подобається. Це також означає дати дітям трохи свободи, а не постійно контролювати їх. І пам'ятайте, що не варто бути занадто м'яким або суворим.

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Бути батьком означає пам’ятати про найкращі інтереси дитини. Це також означає сказати їм "ні", коли слід, але не забувайте про різницю між вихованням і контролем. Дозвольте дитині насолоджуватися своїм життям.