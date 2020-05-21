Чоловік розробив велосипед для хворої дружини, щоб разом їздити на велопрогулянки: мила історія

Люди вважають, що кохання може бути вічним, а закохані заради один одного готові на все. І насправді багато історій це доводять. Так, одна пара з США, яка разом вже понад 50 років, теж розповіла власну історію кохання, якій не заважає навіть хвороба Альцгеймера.

Білл і Глада Форвард протягом усього спільного життя зазнавали безліч викликів, включаючи нещасний випадок у 2004 році, коли здоров'я дружини почало погіршуватися, і їй поставили діагноз – хвороба Альцгеймера. Проте, як пише видання Bored Panda, пара не здається та продовжує виконувати свої улюблені традиції.

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Подружжя багато часу проводить на свіжому повітрі, зокрема, катаючись на велосипедах. Білл згадує, що велосипеди завжди були невід’ємною частиною їхнього життя, проте зараз Глада не може нормально ходити та їздити на транспорті.



Білл та Глада на велосипеді / Фото Bored Panda

Тому чоловік вирішив зробити для неї спеціальний велосипед, щоб не відмовлятися від їхнього захоплення велопрогулянками.

Коли ми вперше почали зустрічатися, я їздив на велосипеді з дому до Глади, хоча відстань була близько 5 кілометрів. Це був єдиний шанс, і це допомогло нам бути разом. Велосипед завжди був частиною нашого життя", – пояснив Білл.

Білл багато часу провів за кордоном, і він був надзвичайно натхненний винахідливістю в різних країнах, тому вигадав ідею створити велосипедне крісло.



Подружжя на створеному Біллом велосипеді / Фото Bored Panda

За його словами, Білл придумав проєкт дизайну велосипеда і відніс його своєму другові Кену Маккензі, щоб той його склав. І це вийшло чудово – тепер велосипед зроблений таким чином, що має одне колесо на задній частині та два колеса спереду зі стільцем, ременем безпеки та опорами для ніг.

Тож, зараз пара продовжує свої велопрогулянки в парках завдяки спеціальному велосипеду.

Що відомо про хворобу Альцгеймера? Люди з хворобою Альцгеймера втрачають можливість мислити, приймати рішення, поступово вони втрачають свою особистість. Першою ознакою деменції цієї хвороби є нездатність виконувати повсякденні справи. додамо, що більшість хворих на деменцію – старші люди.