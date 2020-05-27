Чоловік влаштовує побачення під вікнами лікарні, де лежить його вагітна дружина: чарівні фото

Вагітність Шони Моллер стала справжнім випробуванням як для неї, так і для її сім’ї через пандемію коронавірусу. Останні тижні перед пологами вона проводить під наглядом в лікарні, а її чоловік Боб Конлін щотижня чергує під її вікнами та навіть організовує побачення.

Шона зараз на 29 тижні вагітності, і через ускладнення жінка змушена перебувати на в лікарні Чикаго, очікуючи народження свого першого сина, пише видання Bored Panda.

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До того ж, через карантин Боб не може відвідати свою дружину в лікарні. Однак, він намагається підтримати її іншими способами.

Так, чоловік знайшов чудовий спосіб проводити час разом, влаштовуючи вечірні побачення для Шони під її вікнами.

Дивіться фото з побачень Боба під вікнами дружини:



Чоловік каже, що пам’ятає той день, коли його дружина потрапила до лікарні. Вони обоє плакали. Після цього пара деякий час спілкувалася через відеодзвінки по FaceTime та Zoom, але цього було недостатньо.



Пара розмовляє по відеодзвінку біля лікарні / Фото Bored Panda

Тож, Боб почав відвідувати дружину, розмовляючи з нею через вікно лікарні.



Боб тримає плакат перед вікнами дружини / Фото Bored Panda