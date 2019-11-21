Чоловіки почуваються щасливішими у батьківстві, ніж матері: дослідження

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Чоловіки щасливіші у батьківстві за матерів: дослідження / remolacha

Американські фахівці з’ясували, що татусі є більш щасливими батьками, ніж матері, проте вони таки можуть брати недостатню участь у вихованні дитини.

Дослідження провели вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді. Вони проаналізували дані про психологічний стан і рівень задоволеності життям 18 тисяч людей — як батьків, так і бездітних. 

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За результати дослідження, виявилося, що татусі щасливіші, ніж матері і ніж бездітні чоловіки. Чому так? Фахівці припускають, що це може бути через те, що у батьківстві татусі відчувають більше приємних емоцій і менше стресу, ніж матері, адже вони спілкуються з дитиною  найчастіше завдяки спільних ігор і дозвілля.

І хоч сучасні батьки проводять із дітьми більше часу, ніж чоловіки минулих поколінь, учені вважають, що татусі все ж таки недостатньо залучені у виховання своїх чад.

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Окрім того, вчені з'ясували, що матері часто відчувають провину, розриваючись між роботою та домом, при цьому татусі, які працюють, вважають своє поєднання кар’єри та батьківства цілком успішним.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Сімʼя Батьки і діти дослідження
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