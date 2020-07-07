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Як правильно дарувати дитині подарунки, щоб не розпестити її, і чого дарувати не варто
6 липня , 17:27 Як правильно дарувати дитині подарунки, щоб не розпестити її, і чого дарувати не варто
Марія Бондар
Сім’я з Миколаївщини заснувала власну виноробню "Сливино": історія домашнього бізнесу
3 липня , 16:04 Сім’я з Миколаївщини заснувала власну виноробню "Сливино": історія домашнього бізнесу
Марія Бондар
У США померли найстаріші сіамські близнюки в світі: цікаві факти з їх життя та фото
11:18, сьогодні У США померли найстаріші сіамські близнюки в світі: цікаві факти з їх життя та фото
Чому батьки не можуть домовитися з дітьми: головні помилки
11:38, 6 липня Чому батьки не можуть домовитися з дітьми: головні помилки
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Як навчити дитину плавати та чого робити не можна: важливі поради для батьків
16:42, 4 липня Як навчити дитину плавати та чого робити не можна: важливі поради для батьків
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