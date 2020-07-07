Багато батьків з’ясовують свої стосунки при дитині і вважають це нормальним. Але тут варто знати, що діти запам'ятовують такі негативні моменти сімейних скандалів і це впливає на їхню свідомість. Експерти назвали шість причин, чому батьки повинні припинити сваритися при малечі.

Цікаво, що вчені кілька десятиліть проводили дослідження у Британії – вони спостерігали за сім'ями в домашніх умовах. Так, результати дослідників свідчать, що вже з шестимісячного віку в дітей, які стають свідками конфліктів між батьками, може спостерігатися підвищений рівень гормонів стресу та прискорений пульс.

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Тому видання WoMo оприлюднило 6 доказів того, чому не варто з'ясовувати стосунки у присутності дітей.

Чому батькам не можна сваритися при дитині

Це викличе реакцію у дитини

Чим частіше дитина буде спостерігати сварки між батьками, тим більше це може виробитиві неї звичну схему поведінки. Так звану стандартну реакція, де малеча почуватиметься найбезпечніше. Реакції можуть бути різні, зокрема дитина може замикатися, йти в себе; включати паніку; проявляти агресію; впадати в безпорадність тощо.

Вимушений вибір між батьками

Коли дитина з ранніх років спостерігає сварки між батьками, вона може підсвідомо займати сторону когось одного. За словами психотерапевта Мюррея Боуена, це виглядає як створення коаліції між членами родини.

Тобто, звинувачуючи чоловіка у присутності дітей у чомусь, жінка цим "включає" їх в конфлікт. Після цього малеча не зможе залишатися осторонь і їй доведеться робити вибір. Наприклад, "тато поганий, а мама хороша" або "мама сама винна, а тата шкода".



Сварки між батьками впливають на дитину / Фото Уют

Труднощі в партнерських взаєминах

Якщо діти будуть розділяти батьків на «поганих» і «хороших», то це заважатиме гармонійному розвитку особистості. Так, для дівчаток перехід на мамину сторону відіб'ється на відносинах з чоловіками. Їй буде складно довіряти хлопцям і буде здаватися, що всі вони зрадники.

А для хлопчиків протистояння з батьком матиме наслідком те, що він виросте з "антисценарієм" – не хотітиме бути таким, як тато. Він буде боятися повторити помилки батька, а може суттєво вплинути на його життя.

Почуття провини

Діти, які стають свідками сварки, можуть по-своєму інтерпретувати її та вирішити, що батьки сваряться через них. Тому краще пояснити малечі причину конфлікту. Навіть якщо ваші відносини розвалюються і ви плануєте розійтися з партнером, поясніть це дітям. Не важливо, 3 роки дитині або 15 років, підберіть слова, щоб вона не звинувачувала себе в цьому.

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Підвищена дитяча тривожність

Психоаналітики зазначають, що діти зчитують все, що відбувається в родині. Тому якщо у вас з партнером назріває конфлікт, то краще якомога швидше його вирішити. Адже поки ви робите вигляд, що нічого не відбувається, діти будуть відчувати тривогу і занепокоєння.

Симптом проблеми

Окрім того, діти можуть стати жертвами сварок в сім'ї. Такі проблеми, як енурез, кошмари, заїкання, відмова від їжі, замкнутість, аутоагресія (коли діти виривають собі волосся, вії, сильно гризуть нігті) – це всього лише симптом того, що відбувається в родині.

В такому випадку батьки можуть бігти за допомогою до дитячих психологів, але це черговий прийом, щоб не вирішувати власні труднощі з партнером. Вони можуть навіть об'єднатися навколо постійно хворішої дитини.

Тому батькам не варто конфліктувати при своїх дітях. Знаходьте компроміси, гармонізуйте свої відносини та показуйте свою любов дитині і один одному.