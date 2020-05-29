Чому люди закохуються в тих, хто їм не підходить: 5 головних причин
Інколи люди можуть закохатися не в "ту" людину. Так, більшість з нас мали стосунки, з якими спочатку щось було не так. Але все ж нас не покидала надія, що все буде добре. Але навіть з часом краще не стане, тому не варто чіплятися за стосунки, які не приносять щастя.
За словами психологів, більшість проблем мають коріння в нашому дитинстві. Тому видання Elle назвало п'ять основних причин, які заважають людям зробити правильний вибір.
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Чому люди закохуються в тих, хто їм не підходить
- Страх втратити можливість
Часто важке дитинство, коли люди страждали від батьківського байдужості, може призвести до нескінченного "застою". "Людям так хочеться, щоб їх любили, нехай хоч як-небудь, і їм страшно втратити цей шанс через вигадану можливість не дочекаємося наступного", - розповідають психологи.
- Нелюбов до себе
Причина згаданого "застою" проста: не всі люди люблять себе. Тому, коли хтось морочить їм голову, ображає, "п'є кров", відверто знущається, обіцяє і не робить, ігнорує почуття, клянеться, що ніколи знову цього не повторить, люди все одно не можуть покинути такі стосунки.
"Минуле наділило нас катастрофічною беззахисністю, яка супроводжується здатністю не рахуватися зі своїми відчуттями і до наївності довіряти іншим", – додають експерти.
Любов до себе теж впливає на стосунки / Фото moyezdorovya
- Небажання розчаровуватися
Іноді нам доводиться казати "ні", щоб відстояти персональні пріоритети, але не всі можуть зробити це в стосунках – відмовити другій половинці. Як я можу його/її розчарувати, враховуючи, що він/вона мене любить?
За словами психологів, тим, хто не наповнений внутрішньою любов’ю з дитинства, дуже складно відмовитися від сформованих відносин, навіть якщо вони руйнівні, нездорові або токсичні.
- Великі надії
Деякі люди неусвідомлено засвоюють негативну звичку – вміння сподіватися всупереч здоровому ґлузду, що той, від кого вони чекають любові, одного разу зміниться на краще. Така дитяча травма підточує психологічний імунітет, позбавляючи бажання критично мислити і прийняти істину, що іноді особисте щастя має на увазі відмову від певних людей.
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- Неприйняття доброти
Брак любові позбавляє смаку до доброти. Так, подорослішавши, люди сприймаємо хороших людей як нудних. Думаємо, ви часто ловили себе на думці, що з щось не так з тим милим хлопцем, який запросив вас на побачення. Чи може іскра не проскочила чи не збігаються інтереси тощо. Але чесний висновок насправді такий: він не приваблює вас, бо, напевно, не зможе заподіяти ж біль, до якої вони звикли з ранніх років.
"Дивно, правда? Але саме так працює наше сприйняття дійсності, яке пора залишити в минулому, як і складне дитинство. А потім дуже постаратися змінити фокус і впустити в своє життя по-справжньому люблячу, добру, турботливу і вірну людину", – додають психологи.
Адже найперше, що варто знати, щоб побудувати щасливі стосунки, – це навчитися добре ставитися до себе.