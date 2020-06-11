Інколи вперті діти можуть засмучувати чи навіть розсердити батьків, але, за словами психологів, саме це може допомогти дитині досягти успіху в житті. Адже впертість дозволяє малечі не здаватися та наполегливо йти до мети, яку вона ставить перед собою.

Експерти запевняють, що впертість необхідна людям, тому що вона допомагає йти своїм шляхом, навіть в тих випадках, коли є серйозні перешкоди. Ця риса характеру важлива для успіху, зокрема в спортивних чи шкільних змаганнях, професійному рості чи підвищенні кар’єри, пише видання Тутка.

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Так, сімейний психотерапевт Волфіш каже, що впертість допомагає набути витримки, яка дозволить дійти до кінця і вирішити всі негаразди на шляху до успіху. Тому варто навчати дитину ніколи не здаватися перед труднощами.

Як виховувати вперту дітину

Підтримувати

Вперті діти часто можуть перебувати у стані стресу, який можуть спровокувати постійні конфлікти в сім’ї. Тому батьки повинні підтримувати бажання дитини йти до своєї мети. Експерти додають, що не варто сваритися з впертою малечею через дрібниці та не принижувати її.

Встановлювати кордони

Любов — це не вседозволеність. Психологи завжди нагадують, що батьки повинні встановлювати здорові межі для малечі, і не дозволяти їх порушувати. Проте, в рамках цих кордонів дитина повинна бути вільною.



Вперта дитина швидше досягне успіху / Фото The Diary of Life

Не вимагати неможливого

Не фіксуйте увагу малечі на її випадках впертості, "забувайте" про них. І звертайте увагу на те, що перед вами маленька дитина, тож не вимагайте від неї неможливого.

Хвалити

Також варто частіше хвалити дитину, коли вона цього дійсно заслуговує. Адже вперті діти завжди йдуть до поставленої мети, а тому заслуговують на похвалу. Але не перебільшуйте з цим.

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Давати право вибору

І обов’язково давайте своїй дитині право вибору. Наприклад, дозвольте їй самій вибрати з двох варіантів, які вас влаштовують. Поцікавтеся, чи хоче дитина погуляти у дворі або в парку, що хоче з’їсти на сніданок тощо. Але намагайтеся не спровокувати ситуацій, коли вона зможе проявити свою впертість.

Іноді долати впертість дитини

А щоб подолати прояви впертості, не зачіпаючи самолюбства, потрібно перемикати увагу малечі на гру. І частіше грайтеся разом, це сприяє зміцненню стосунків і розвиває взаєморозуміння.