Чому вперта дитина – це добре: поради з виховання для батьків
Інколи вперті діти можуть засмучувати чи навіть розсердити батьків, але, за словами психологів, саме це може допомогти дитині досягти успіху в житті. Адже впертість дозволяє малечі не здаватися та наполегливо йти до мети, яку вона ставить перед собою.
Експерти запевняють, що впертість необхідна людям, тому що вона допомагає йти своїм шляхом, навіть в тих випадках, коли є серйозні перешкоди. Ця риса характеру важлива для успіху, зокрема в спортивних чи шкільних змаганнях, професійному рості чи підвищенні кар’єри, пише видання Тутка.
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Так, сімейний психотерапевт Волфіш каже, що впертість допомагає набути витримки, яка дозволить дійти до кінця і вирішити всі негаразди на шляху до успіху. Тому варто навчати дитину ніколи не здаватися перед труднощами.
Як виховувати вперту дітину
- Підтримувати
Вперті діти часто можуть перебувати у стані стресу, який можуть спровокувати постійні конфлікти в сім’ї. Тому батьки повинні підтримувати бажання дитини йти до своєї мети. Експерти додають, що не варто сваритися з впертою малечею через дрібниці та не принижувати її.
- Встановлювати кордони
Любов — це не вседозволеність. Психологи завжди нагадують, що батьки повинні встановлювати здорові межі для малечі, і не дозволяти їх порушувати. Проте, в рамках цих кордонів дитина повинна бути вільною.
Вперта дитина швидше досягне успіху / Фото The Diary of Life
- Не вимагати неможливого
Не фіксуйте увагу малечі на її випадках впертості, "забувайте" про них. І звертайте увагу на те, що перед вами маленька дитина, тож не вимагайте від неї неможливого.
- Хвалити
Також варто частіше хвалити дитину, коли вона цього дійсно заслуговує. Адже вперті діти завжди йдуть до поставленої мети, а тому заслуговують на похвалу. Але не перебільшуйте з цим.
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- Давати право вибору
І обов’язково давайте своїй дитині право вибору. Наприклад, дозвольте їй самій вибрати з двох варіантів, які вас влаштовують. Поцікавтеся, чи хоче дитина погуляти у дворі або в парку, що хоче з’їсти на сніданок тощо. Але намагайтеся не спровокувати ситуацій, коли вона зможе проявити свою впертість.
- Іноді долати впертість дитини
А щоб подолати прояви впертості, не зачіпаючи самолюбства, потрібно перемикати увагу малечі на гру. І частіше грайтеся разом, це сприяє зміцненню стосунків і розвиває взаєморозуміння.