Чому старші діти поводяться як маленькі через пандемію COVID-19: пояснення та поради батькам

За останні кілька тижнів змінилося багато речей для малечі. Їхні звичайні справи, такі як відвідування школи чи гуртків, зникли, вони не можуть бачити своїх друзів і родину, тому дехто з них в цей час почали проявляти регресію – захисну реакцію психіки, коли старша дитина поводиться як маленька.

Експерти наголошують, що це цілком нормально, якщо ваш дошкільник раптом хоче прикинутися маленькою дитиною, пише видання Motherly.

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За словами психологів, регресія – це цілком нормальна реакція на те, що зараз відбувається у світі. Так, діти можуть просити вас читати їм казки на ніч, навіть якщо ви цього вже давно не робили.

"Регресія типова для дитинства, і це може бути викликано стресом, розладом чи травматичною подією", – відзначають лікарі Герміона Локо та Теодор Стерн. А за словами психотерапевта Ноеля Макдермотта, всі (навіть дорослі), швидше за все, будуть регресувати під час цієї пандемії.

Регресія може бути неприємною для батьків, особливо під час уже стресового часу самоізоляції. Особливо, коли дитина дошкільного віку влаштовує істерику, які вони вже переросли.



Заспокойте дитину / Фото Rebenok

Але експерти припускають, якщо лаяти чи карати дитину, яка регресує, то це лише погіршить ситуацію. Вам потрібно бути добрими та обіймати дитину, навіть якщо вони відмовляються вас слухати.

Доктор Лора Маркхем вважає, що "найкраще втручання – це заспокоєння". Вона пропонує батькам запропонувати безпечний простір дітям, які переживають важкий час, і спробувати використовувати фрази на кшталт " Зараз у вас такий важкий час, так? Не хвилюйтесь, сонце. Я тут, щоб допомогти тобі".

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Діти виражають тривогу різними способами, зокрема мати проблеми зі сном та харчуванням. Головне, що повинні робити батьки, – це намагатися пояснити дитині, що все добре, та заспокоїти її. Ви не можете контролювати зовнішній світ, але ви можете допомогти вашим дітям відчувати себе в безпеці.

Як пише психологиня Ребекка Шраг Гершберг: "Діти демонструють свій стрес різними способами: влаштовують більше істерик, стають дратівливими, засмученими або регресують в певній справі. Але так ваші діти демонструють, що хвилюються. і немає нічого більш цінного, ніж обійняти їх і дати їм зрозуміти, що вони в безпеці.