Чому в сучасному світі важко знайти собі пару: думка психолога

Дедалі частіше ми можемо почути від юних дівчат та хлопців, і не тільки, що зараз дуже складно знайти когось для серйозних та тривалих стосунків. Чому так? Ми вирішили з'ясувати, що стало причиною того, що людям важко знайти другу половинку у сучасному світі.

У коментарях "Сім'ї 24" психологиня Марта Пивоваренко розповіла, що зараз молодь активно користується електронними засобами знайомств, а старше покоління, наприклад, послугами компаній – так званих шлюбних агентств.

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"Причина, чому зараз здається важче знайти собі пару – це дистанція, яку створює урбаністика міст. І чим більше людей живе в місті, тим психологічна дистанція зростає, збільшується розгубленість, а тому людина більш заклопотана, гостріше відчуває відстороненість від інших та відчуває дискомфорт під час знайомства", – сказала експертка.

Натомість, за словами психологині Наталії Братасюк, завдяки інтернету у людей стало більше можливостей спілкуватися з іншими, а отже, з'явився і більший вибір партнерів.

Колись, якщо люди симпатизували один одному, вони зустрічалися, намагалися берегти стосунки, працювати над ними. Тепер через інтенсивне спілкування в соцмережі, якщо нам щось не підходить – ми просто йдемо далі, адже вибір – великий. Це і є однією з причин, чому складно сьогодні обирати пару,

– відповіла вона.

Цікаво, що фахівці з Кіпрського університету в Нікосії висунули гіпотезу про те, що біологічно обумовлені механізми підбору "другої половини" сильно відстають від умов життя людей, адже вони суттєво змінилися за останні сто років, передає видання "Здоров’я".

Зокрема, велика частина наших інстинктів сформувалася тоді, коли нареченого або наречену підбирали родичі. Зараз цим доводиться займатися самому, тому у людства, на думку вчених, не було часу пристосуватися до нових обставин.

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До того ж, як показують дослідження, сучасні люди занадто сильно орієнтовані на кар'єру і заробіток грошей, що негативно впливає на інститут шлюбу. Балансувати між сім'єю і роботою в наш час стає все складніше, це викликає внутрішні конфлікти і стреси на їхньому фоні. Сьогодні життя зовсім відрізняється від того, що було 50 років тому.

Так, психологиня Марта Вивоваренко радить шукати собі пару там, де ви зазвичай працюєте, живете, займаєтеся хобі, на концертах чи навіть у громадському транспорті.