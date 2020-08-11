Карантин та самоізоляція змусили багато родин перейти на онлайн-спілкування. Особливо складно це давалось дітям, які хотіли погратись з дідусями та бабусями. Так, одна з таких американських родин розсмішила мережу.

На інстаграм-сторінці журналу People розмістили кумедне відео возз'єднання родини. На кадрах видно, як троє дітей очікують на приїзд дідуся та бабусі, стоячи біля вікна. І коли машина під'їжджає на подвір'я дому, маленькі внуки не стримують своїх емоцій.

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Дітлахи стрибають, кидають свої іграшки та хутко вибігають з будинку. Не зважаючи на дощ, вони босими підбігли до машини, аби обійняти своїх рідних. За всім спостерігала їхня мама, яка й зняла цю зустріч на відео. Жінці нічого не залишалось, як з усмішкою спостерігати за радістю своїх трьох дітей.

До слова, США і досі очолюють рейтинг за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 10 серпня, COVID-19 виявили у 5 089 416 осіб. Найбільш вразливі до захворювання люди похилого віку, адже в них можуть бути хронічні хвороби, які загострюються після інфікування та призводять до летальних наслідків. Тому часто пенсіонери утримуються від зустрічей з родичами та на час пандемії самоізолюються в маєтках.