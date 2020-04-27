Діти страждають від депресії на карантині: дослідження

Під час спалаху коронавірусу COVID-19 діти, які перебувають вдома на карантині, говорять про симптоми депресії. Зокрема, лише в провінції Хубей в Китаї про такі наслідки від пандемії заявили понад 22% дітей.

Дослідники з "Університету науки і технології" Хуачжун в Ухані вивчили симптоми депресії і тривоги у школярів, які перебували вдома на карантині з 23 січня 2020 року до 8 квітня 2020 року.

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Вчені з’ясували, що 22,6% дітей повідомили про симптоми депресії, ще 18,9% малюків – про наявність в них тривоги. Вони мали значно вищі бали для опису дитячої депресії. Нижчі показники депресії були зареєстровані у школярів, які лише трохи або взагалі не переймаються впливом коронавірусу.

"Ці дані свідчать про те, що серйозні інфекційні захворювання, такі як коронавірус, можуть впливати на психічне здоров'я дітей і підлітків так само, як і інші травматичні переживання", – пишуть автори.

Нагадаємо, що карантин в столиці провінції Хубей, де проводилося дослідження, тривав з 23 січня до 7 квітня. В інших містах провінції обмеження були частково зняті в кінці березня. Загалом, у Китаї за весь період коронавірусом заразилися близько 84 тисяч людей.