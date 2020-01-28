Дівчина попросила вітчима повести її до вівтаря у день весілля: зворушлива реакція чоловіка

Діти, які мають вітчима чи мачуху, знають, наскільки важко інколи прийняти у своє життя нову людину, яка "займе" місце тата чи матері. Проте чоловікові на ім’я Тім вдалося завоювати авторитет у дівчини Бріанни, тому вона запросила його провести її у день весілля до вівтаря.

Чоловік одружився з мачухою Бріанни через кілька років після того, як вона втратила батька, якого вважала найкращим чоловіком.

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"Він був артистичним, веселим, люблячим і добрим. Він був моїм найкращим другом. Він довго і наполегливо боровся проти залежності і депресії. Проте у листопаді 2009 року мій батько покінчив життя самогубством. Ми були абсолютно в шоці. Це був найважчий день у моєму житті. Мені було 13 років", – розповіла дівчина.

Коли в 2012 році Тім одружився з мачухою Бріанни Ніколь, він взяв на себе роль батька, допомагаючи виховувати доньку та її сестру, підтримуючи дівчаток у всі часи життя. І коли її хлопець зробив пропозицію Бріянні, вона не могла придумати кращої людини, яка б відвела її до вівтаря, ніж Тіма. Цим проханням вона здивувала йому на День Святого Валентина.

Проте його реакція була настільки щирою та емоційною, що Бріанна не могла не опублікувати його на своїй сторінці в соцмережі. Відео настільки сподобалося користувачам твіттеру, що одразу стало вірусним.

My stepdad came into life when I was 15 and without any hesitation took me and my sister under his wing and raised us as if we were his own. Today I asked him to walk me down the aisle next June...I couldn’t imagine anyone else doing so! Happy Father’s day, Tim ️ pic.twitter.com/XMBrcIG1mH — Bree (Gibson) Balaam (@BreeBalaam) June 17, 2018

"Мій вітчим увійшов у життя, коли мені було 15, і без жодних вагань взяв мене і мою сестру під своє крило і виховував нас так, ніби ми його власні діти. Сьогодні я попросила його провести мене до вівтаря. Я не могла уявити, щоб хтось так зреагував на це! З Днем батька, Тіме!", – написала дівчина в дописі.

Через рік дівчина відіграла весілля і Тім повів її до вівтаря у ролі тата. На фото вони щасливі, а Бріанна написала, що повинна була поділитися цим моментом після публікації відео у 2018 році.