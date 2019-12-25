Дівчина, залишившись без нареченого перед весіллям, вийшла заміж за саму себе: фото

Наречений покинув кохану Сандру Бланку з Лондона напередодні весілля. Але дівчина, аби не втрачати витрачені гроші на організацію свята, вирішила вийти заміж за саму себе. А для весільної фотосесії обрала чоловіка, який працює моделлю.

Дівчина погодилася вийти заміж за коханого у листопаді 2017 року, з яким до того зустрічалася півтора року. Вона за шість тижнів організувала весілля у Лас-Вегасі, однак незадовго до церемонії чоловік запропонував їй розлучитися. Про це вона розповіла у блозі Love My Dress.

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Проте Сандра не впала у відчай і прийняла рішення вийти заміж за саму себе. Дівчина одна пішла до вівтаря в каплиці та згодом розповіла, що була зворушена словами священника, який зізнався, що настав час любити себе і своє життя.



Сандра Бланка вийшла заміж за саму себе

Згодом дівчина, як і всі наречені, захотіла зробити фотографії з такого важливого свята. Для цього вона найняла спеціального хлопця-модель, який і став на фото в ролі нареченого.

Дивіться світлини з весільної фотосесії Сандри Бланки: