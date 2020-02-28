Дівчинка щовечора робила уроки під світлом банкоматів: небайдужі люди допомогли їй

Житель містечка Ондо, що в Нігерії, одного разу ввечері помітив маленьку дівчинку, яка робила уроки на вулиці. Учениця сиділа на асфальті й при світлі від банкоматів виконувала домашнє завдання.

Дівчинка, яку звати Дель, розповіла, що в її будинку немає електрики, тому вона щовечора приходить до банкомату й робить уроки там, передає видання Nigerian banker.

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Чоловік був дуже вражений тягою дівчинки до знань, тому вирішив розповісти про неї в соціальних мережах. Він розмістив це фото в твіттері й його пост став вірусним.

Люди висловлювали захоплення маленькою ученицею і виявляли бажання їй допомогти. Побачили це повідомлення й співробітники банку, біля якого вчилася дівчинка. Вони розшукали юну школярку і відкрили рахунок на її ім’я, а всі охочі змогли перерахувати на нього гроші.

It is a pleasure that an account has been opened in respect of little Dele. Herein is the account details;

*Account Name*:Rasheed Fathia Dele

*Bank Name*: FCMB, Yaba Branch

*Account No*:6657984017. Thank you all pic.twitter.com/3dbE75lCht — Bada Maruf Matthew (@Marmatbada) February 10, 2020

Окрім того, банк підтвердив, що планує освітлити будинок Делі за допомогою сонячних батарей. Також керівники банку, пообіцяли, що обов’язково нададуть Дель фінансову підтримку, коли вона вступатиме до університету.