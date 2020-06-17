У сучасному світі доволі часто можна зустріти пару, в якій дружина заробляє більше за свого чоловіка. Але іноді це може створювати напруження в стосунках. Тому, щоб зберегти шлюб, варто дотримуватися кількох важливих порад.

Дослідники запевняють, що чоловіки відчувають стрес, якщо заробляють менше за своїх дружин. Тому впоратися з такою напруженою ситуацією допоможуть сім порад експертів від видання HuffPost.

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Як зберегти хороші стосунки, якщо дружина заробляє більше за чоловіка

Ставтеся до цього нормально, бо це – ваш спільний бюджет

Експерти запевняють, що потрібно пишатися своїми успіхами і приймати той факт, що ви – годувальник у сім’ї. Варто нормально до цього ставитися.

І пам’ятайте, що це ваш спільний дохід. Найуспішніші стосунки – це ті, де партнери цінують кожен внесок у шлюб. Кожен з подружжя робить своє вкладення, навіть якщо це менше, ніж вкладає партнер.



Майте сімейний бюджет / Фото Ting

Будьте чесні в своєму ставленні щодо ситуації, що склалася

Не засуджуйте чоловіка і не дозволяйте робити це своїм друзям. Так, психологиня Пеггі Дрекслер розповіла історію жінки, яка відчувала депресію через відносини її друзів до чоловіка, якого вони вважали «слабаком», бо він заробляв менше неї. До того ж, їй часто доводилося применшувати свої доходи, щоб чоловік не відчував приниження.

Можна ображатися на інших людей, переживати і приймати все близько до серця, але легше від цього не стане. Тому для початку потрібно боротися зі своїми стереотипами і прийняти ситуацію такою як є. Це допоможе впоратися з почуттям образи.

Якщо ви злитися або відчуваєте образу, знайдіть причину

Необхідно з'ясовувати, що стоїть за почуттям пригніченості і роздратуванням. Можливо, ви вважаєте, що чоловікові варто знайти більш оплачувану роботу або ви б самі хотіли працювати менше?

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Експерти радять подивитися на цю ситуацію зі сторони чоловіка. Якщо у вас це не виходить -0 поговоріть з ним.

Говоріть один з одним

Уміння знаходити діалог, говорити і чути свого партнера дозволяє відносинам витримати непрості часи. Тож, саме збереження позитивного настрою, підтримка і відчуття команди означає бути разом. У розмові один з одним потрібно визначити, які цілі у кожного з подружжя і, можливо, зробити переосмислення своїх цінностей.

"Переконайтеся, що ви все ще приймаєте рішення разом, де це можливо. Дослідження показують, що пари, які працюють в команді, мають більшу задоволеність стосунками, ніж пари, які розділяють обов'язки", – каже експертка Ісія МакКімі.



Обговорюйте всі питання, які вас турбують / Фото Frend

Визначте, чого ви чекаєте один від одного

Шлюб – це перш за все емоційна підтримка. Подружні пари повинні розуміти, що в кінцевому підсумку неважливо, хто більше заробляє чи робить більший фінансовий внесок, адже найголовніше – працювати спільно на досягнення загального результату і благополуччя для своєї сім'ї.

І знайдіть приклади для наслідування. Можливо в вашому оточенні вже є пари, які проходили через подібну ситуацію, тому попросіть у них поради.

Знімайте напругу і розважайтеся

Проводити разом час, подорожувати, зустрічатися з друзями і родичами, ділитися радощами і хорошими емоціями – ось що супроводжує хорошу атмосферу в сім'ї.