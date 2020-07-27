Батьки завжди зацікавлені в пошуку способів взаємодії зі своїми дітьми, які допоможуть створити міцні стосунки, сформувати позитивну поведінку і своєчасно вирішити певні проблеми.

Тому видання підготувало Kids Health кілька порад щодо ефективне виховання, які допоможуть зробити дітей щасливими.

Цікаво Чому не можна привчати дитину до розкоші: пояснення психологині

9 стратегій ефективного виховання

Підвищуйте самооцінку вашої дитини

Для дітей дуже важливе ставлення до них батьків. Тому тон голосу, мова тіла і кожен вираз обличчя малеча поглинає від дорослих. Саме ваші слова і вчинки впливають на їх самооцінку. Тому батьки, які хвалять навіть невеликі досягнення дитини, змусять її відчувати себе гордою. А якщо ви дозволяєте дітям робити деякі речі самостійно, то вони відчувають себе здатними і сильними.

Експерти радять батькам не використовувати негативні коментарі, до прикладу, "Що за дурниця!" або "Ти ведеш себе більше як дитина, ніж твій молодший брат!". Бо це може засмутити малечу та образити. Ретельно підбирайте слова і будьте милосердними до своїх дітей.

Розуміння, що діти хороші

Батьки досить часто за своє життя негативно реагують на своїх дітей в той чи інший день. Вони можуть критикувати їх частіше, ніж говорити їм приємні слова.

Натомість ефективний підхід у вихованні полягає в тому, щоб зловити момент, коли діти роблять щось правильно. Наприклад, малеча заправила своє ліжко без всяких питань або весь ранок граласмя з молодшим братом тощо. Якщо батьки відзначатимуть такі моменти, то дитину це буле заохочувати більше, ніж повторні звинувачення.



Хваліть своїх дітей за досягнення / Фото dityvmisti

Психологи рекомендують кожен день хвалити дитину за щось. Будьте щедрими в нагородах, особливо дітям потрібна ваша любов, обійми і компліменти.

Встановіть обмеження і дотримуйтесь дисципліни

Дисципліна необхідна в кожному будинку. Бо це допомагає дітям вибрати прийнятну поведінку і навчитися самоконтролю. Так, діти можуть перевірити межі, які ви встановлюєте для них, але їм потрібні ці межі, щоб стати відповідальними дорослими.

Встановлення домашніх правил допомагає дітям зрозуміти ваші очікування і розвинути самоконтроль. Проте батьки іноді допускають помилку – не можуть впоратися з наслідками.

Знайдіть час для своїх дітей

Не всі сім’ї можуть разом зібратися для сімейного обіду, не кажучи вже про те, щоб добре провести час разом. Але діти, які не отримують від батьків потрібної уваги, часто поводяться погано. Іноді вони це роблять для того, щоб їх так помітили.

Тому створіть "особливий вечір" щотижня, щоб бути разом, і нехай ваші діти допоможуть вирішити, як провести час. Навіть підлітки потребують уваги з боку батьків, тому дорослі повинні зробити все можливе, щоб бути доступними, коли їх підліток захоче поговорити тощо.

Читайте також Як на майбутнє дитини впливають ігри з татом у ранньому віці: дослідження

Будьте хорошим зразком для дитини

Маленькі діти часто повторюють дії батьків.Тому перед тим, як ви кричите чи хочете вдарити дитину, подумайте про наступне: чи хочете ви, щоб ваша дитина поводилася так само, коли гнівається? Майте на увазі, що ваші діти постійно стежать за вами.

Тому наперед оберіть якості, які ви хочете бачити в своїх дітях: повагу, дружелюбність, чесність, доброту, терпимість тощо. І рообіть це самі, бо саме ви є ідеалльним прикладом для наслідування. Висловлюйте вдячність і кажіть компліменти.

Зробіть спілкування пріоритетом

Діти хочуть і заслуговують пояснень так само, як і дорослі. Тому зробіть ваші очікування зрозумілими. Якщо є проблема, опишіть її, висловіть свої почуття і попросіть вашу дитину попрацювати над її вирішенням. І обов’язково будьте відкриті для пропозицій від вашої дитини.

Будьте готові змінити свій стиль виховання

Якщо ви часто відчуваєте себе "розчарованими" поведінкою вашої дитини, то можливо, це у вас нереальні очікування. Навколишнє середовище дітей впливає на їх поведінку, тому батьки можуть змінити поведінку малечі, змінивши обстановку навколо неї.

Адже якщо ви виявите, що постійно говорите "ні" своїй 2-річній дитині, то шукайте способи змінити своє оточення, щоб менше речей їй забороняти. А коли ваша дитина зміниться, вам поступово доведеться міняти стиль виховання.



Безумовно любть совю дитину і створіть довірливі стосунки / Фото Pinterest

Покажіть, що ваша любов безумовна

Батькам іноді доводиться протистояти своїй дитині, але в цей момент варто уникати звинувачень, критики або пошуку помилок, які можуть привести до образи. Замість цього намагайтеся заохочувати, навіть коли дисциплінуєте дитину. Переконайтеся, що вона знає, що ваша любов до неї є зажди, незважаючи ні на що.

Знайте власні потреби і обмеження як батьків

Не має ідеальних батьків, у всіх є сильні і слабкі сторони в якості лідера сім'ї. Тому визнайте свої здібності і працюйте над своїми слабостями. Постарайтеся мати реалістичні очікування для себе, своєї другої половинки і своїх дітей. І прощайте себе.

Зосередження уваги на своїх потребах не робить вас егоїстом, це просто означає, що ви дбаєте про своє власне благополуччя, а це теж є важливою цінністю для ваших дітей.