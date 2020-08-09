Емоційне вигоряння – це зміни в поведінці людини, які проявляються внаслідок емоційного виснаження. Досить часто спустошений стан можна помітити у батьків, які заклопотані багатьма справами, а ресурсний стан їх і зовсім покидає.

Виховання дитини – це важка праця, до якої часто молоді мами й тата виявляються непідготовленими. Звичний спосіб життя сім’ї з появою дитини істотно змінюється.

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Безсонні ночі, постійні тривоги за здоров’я малюка, боязнь зробити щось не так, складнощі з адаптацією до своїх нових соціальних ролей і, звичайно ж, відсутність вільного часу – усе це супроводжує життя молодих батьків протягом перших місяців життя дитини в родині.

Так чи інакше, але симптоми емоційного вигорання є у багатьох батьків, навіть, якщо їхні діти вже дорослі. Більше про емоційне вигорання у батьків розповіла психолог Людмила Петрановська, пише 4Mamas.

Що провокує емоційне вигорання:

Складна родинна ситуація. Ростуть маленькі діти, ніхто із рідних не допомагає, дитина часто хворіє, бракує грошей тощо. Проблеми накопичуються і нашаровуються одна на одну, тому психіка просто не витримує перенавантаження. Життя у великому місті. Мегаполіс не є сприятливою місцевістю для підтримування відносин, необхідних для нашої душевної гармонії. Часто мама залишається замкнутою у чотирьох стінах з маленькою дитиною, за яку постійно відповідає. Відсутність допомоги. Бабусі далеко, чоловік постійно на роботі, на няню грошей немає, мама залишається без соціальних зв’язків. У таких умовах не те що приділяти час собі, а елементарно сходити до туалету чи поїсти неможливо. І це відбувається майже у кожній другій родині.

Помітити емоційне вигорання можна за однією з найяскравіших ознак – відпочинок зовсім не допомагає. Ви ніби добре спите, але зранку прокидаєтеся без настрою і дуже розбиті. Ввечері до вас вже стукається інша проблема – ви не можете заснути. Будь-які фізичні відхилення вже є тривожними дзвіночками.

"Говорячи про енергетичні ресурси людини, уявімо резервуар. Коли він наповнений, ми бадьорі та впевнені у власних силах. І коли малюк починає вередувати, ми не впадаємо у транс, а одразу знаходимо вихід, як його заспокоїти та відволікти. Коли ж резервуар порожній, а тут ще діти, ніби навмисно, бешкетують та вередують, ми відчуваємо лише роздратування та злість. Ми можемо нагримати на малюка", – каже Людмила Петрановська.

Як запобігти емоційному вигоранню

Відпочивайте та проводьте час з друзями та колегами. Відчувайте успіх. Дитина тривалий час хворіла, і завдяки вашим зусиллям почувається краще? Акцентуйте на цьому свою увагу. Знайдіть хобі, що приносить задоволення. Не ігноруйте якість сну. Змінюйте своє життя щодня. Маленькі кроки мають забарвлювати ваше повсякденне життя. Не женіться за досконалістю. Всі ці ідеальні матусі, за якими ви стежите в інтернеті, — лише ілюзія. У всіх є проблеми, зрозумійте це.

"Наостанок, маленький тест. Просто зараз, не замислюючись, дайте відповідь. Скільки разів за останній тиждень ви займалися чимось для себе? Коли востаннє переглядали улюблений фільм чи серіал, або читали книгу? Якщо не можете згадати, час замислитися: можливо, настав час змінити своє життя?", – наголосила психологиня Людмила Петрановська.