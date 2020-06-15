Ніхто не може знати точно, що пара розлучиться. Але психологи вказали на певні ознаки, які можуть призводити до розриву стосунків. Зокрема, до цього може призвести байдужість партнера та часті конфлікти.

Дослідники визначили ознаки, сукупна присутність яких в шлюбі може свідчити про швидке розлучення, пише видання Liza.

Цікаво 8 порад для розлучених батьків, які допоможуть спільно виховувати дитину

Байдужість

Часто причиною розлучення може стати байдужість та уникнення конфліктів одним з партнерів. Вчені вважають, що така недомовленість та байдужість – це повільні вбивці шлюбу. До того ж, емоції, які проявляються під час невеликих сварок і конфліктів, навіть можуть бути корисними для зміцнення сімейних союзів.

Сарказм

Їдкі коментарі, принизливі характеристики і сарказм – це небезпечні прийоми, які деякі люди використовують під час сварки з другою половинкою. Але такий перехід на особистості гостріше сприймається парами та може зіпсувати відносини. І якщо особисті образи стануть все частішими, це збільшить кількість сварок та може призвести до розлучення.



Погане ставлення партнера може зруйнувати шлюб / Фото vasserot

Критика і презирство

Обидва ці фактори, які партнер висловлює до другої половинки, можуть привести до пригніченого стану людини та навіть депресії, або, можливо, й до розлучення. Але психологи кажуть, що навряд чи той, хто терпів тривалу неконструктивну критику і презирливе ставлення від партнера, знайде в собі сили ініціювати розлучення.

Окрім того, розлучення передбачають:

Зневага: коли один партнер бачити чоловіка/дружину нижчим за себе.

Режим "захисту": коли ви граєте роль жертви впродовж складних ситуацій.

Кам'яна стіна: блокування партнером розмов у незручних ситуаціях.

Постійні конфлікти

Потужним чинником, що сприяє розриву відносин, вчені називають наявність латентного (прихованого) конфлікту. Партнери, які не можуть довго вирішити конфлікт, що виник, застряють в конкретній точці без найменшого просування вперед. Якщо постійно відкладати вирішення питання в «ящик столу», то ймовірність негативного результату підвищується. А це призведе до розлучення.

Читайте також 10 поширених проблем, які можуть зруйнувати щасливий шлюб

"Виливання" щоденного стресу один на одного

Не варто недооцінювати те, як стрес може вплинути на ваш шлюб. Адже дослідження показують, що щоденний стрес є важливою причиною, яка призводить до розлучення в багатьох парах.