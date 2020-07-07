У сучасному словнику стосунків вже безліч термінів. Тепер з’явився ще один – флібеггінг, який став відомим завдяки знаменитому серіалу "Погань" (з англ – "Флібег"). Що він означає та що робити, якщо ви з цим зіткнулися – читайте у матеріалі.

Що таке флібеггінг

Назва доволі модна, але насправді це явище набагато простіше і багато дівчат з ним вже стикалися. Отож, у перекладі з англійської це означає "збирати бліх", тобто – постійно зустрічатися з людьми, які вам явно не підходять, пише журнал Liza.

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Статистика показує, що найчастіше з цим стикаються саме дівчата, а не хлопці. Також флібеггінгом називають замкнуте коло розставань і примирень з поганим партнером.

Чому тренд має саме таку назву? Головна героїня серіалу "Погань" постійно вибирає жахливих партнерів, бо вважає, що краще зустрічатися з найгіршими. Героїня навіть не бажає робити вибір самостійно: її вибирають, а вона просто погоджується.

Що ж робити, якщо ви зіткнулися з таким явищем

За словами експертів, якщо ви знаходитеся в такому ж колі вибору жахливих партнерів, які вам не підходять, то вам варто попрацювати, і не тільки над відносинами, але й над самою собою.



Спробуйте розібратися у собі, а не шукати чергові стосунки / Фото Тутка

Зрозумійте, хто вас приваблює

Найбільше позбутися від токсичної тенденції вибирати поганих партнерів допоможе розуміння, хто вас приваблює, і хто вам подобається. А ще визнайте, хто вам не подобається зовсім. До прикладу, запишіть риси, які вам подобалися в колишніх партнера та які не подобалися. Зверніть увагу на ці риси перед рішенням почати наступні стосунки.

"Не ходіть двічі в одну річку"

Іноді багатьом здається, що легше відновити колишні почуття та повернутися до колишнього/колишньої, ніж шукати щось нове. Але цього робити не варто, якщо ви не хочете знову потрапити в ті жахливі відносини і флібеггінг.

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Не піддавайтеся ностальгії

Минуле запам'ятовується людям набагато приємнішим, ніж воно було насправді, адже негативні моменти з часом забуваються. Але експерти кажуть, що не варто піддаватися ностальгії і намагатися "вибілити" колишніх партнерів. Адже все не було так добре, інакше б ви не розійшлися.

Не йдіть за соціальними стереотипами

Буває так, що самотня людина може помітити, що всі її друзі навколо мають стосунки, і лише вона – одна. Але це зовсім не привід заводити стосунки з будь-ким. Почуття провини або відчуття того, що ви чимось гірші за інші лише руйнуватимуть вашу самооцінку.

Розберіться в своїх почуттях

Якщо ви відчуваєте, що не хочете відносин або розумієте, що починаєте залежати від партнера, це привід піти до психолога і пропрацювати свої почуття. Все ще можна виправити.