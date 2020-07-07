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Чому батькам не можна сваритися при дитині: 6 важливих причин
сьогодні , 13:50 Чому батькам не можна сваритися при дитині: 6 важливих причин
Марія Бондар
Як правильно дарувати дитині подарунки, щоб не розпестити її, і чого дарувати не варто
6 липня , 17:27 Як правильно дарувати дитині подарунки, щоб не розпестити її, і чого дарувати не варто
Марія Бондар
Чому батьки не можуть домовитися з дітьми: головні помилки
11:38, 6 липня Чому батьки не можуть домовитися з дітьми: головні помилки
Як навчити дитину плавати та чого робити не можна: важливі поради для батьків
16:42, 4 липня Як навчити дитину плавати та чого робити не можна: важливі поради для батьків
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6 серйозних ознак, що ваш шлюб під загрозою розриву
11:43, 3 липня 6 серйозних ознак, що ваш шлюб під загрозою розриву
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