Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Коли ми починаємо відносини, то хочемо, аби саме ця людина залишилася поруч з нами назавжди. Проте згодом пари можуть розходитися, бо не всі люди підходять один одному. Тому астрологи оцінили ймовірність довгих, міцних і щасливих відносин різних знаків зодіаку.

Тож якщо ви хочете прожити все життя в любові, щасті та злагоді зі своєю другою половинкою, то можете підібрати свою ідеальну пару за знаком Зодіаку.

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Сумісність з Овном (21 березня – 20 квітня)

Будувати відносини з Овном складно, адже цим знаком управляє Марс – планета, яка названа на честь давньоримського бога війни. Не всім з зодіакального сузір'я буде по зубах цей "міцний горішок".

Найбільше для Овнів підходять такі знаки зодіаку:

Овен + Терези

Ця пара заснована за принципом "протилежності притягують". Зірки говорять, що у Овна і Терезів один нахил, але тільки за умови, що партнери досить дорослі і мудрі. Якщо йдеться про підлітків або молодих людей, швидше за все, відносини з тріском розваляться на стадії цивільного шлюбу.

Овен + Водолій

Астрологи вважають Овна та Водолія відмінною парою, які зможуть разом прожити довгі щасливі років. Це один з кращих прикладів гарної сумісності знаків в зодіакальному сузір'ї.

Овен + Лев

Якщо у Льва вистачить мудрості і сил впоратися зі свавільним і примхливим Овном, то у пари відмінні перспективи. І майбутнє їх буде цілком залежати від Льва – того, наскільки він готовий захоплюватися партнером і відносинами.

Овну абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Рак, Діва, Скорпіон.

Сумісність з Тельцем (21 квітня – 21 травня)

Телець більше інших в сузір'ї відчуває вібрації Венери. Це теплий, пристрасний і ніжний знак зодіаку, який може знайти спільну мову практично з усіма. Але є серед них і ті, з якими Тельцю відверто не по дорозі.

Найбільше для Тельців підходять такі знаки зодіаку:

Телець + Рак

Це хороший союз, в якому партнери будуть чимось схожі на братів. "Старший брат" Телець, буде відповідати за практичну сторону відносин, а "молодший" Рак – надихати Тельця на звершення. Якщо в цих відносинах і будуть якісь проблеми, то партнери швидко і безболісно прийдуть до компромісу і усунуть їх.

Телець + Діва

Цей тип сумісності називають "Батько і дитина": "батьком" тут буде виступати Телець, а "дитиною" Діва. Відносини цих партнерів почнуться з дружби, яка плавно перейде в любовну історію. А що може бути краще, ніж відносини, які побудовані на справжній дружбі.

Телець + Скорпіон

Історія цих партнерів буде побудована за принципом "протилежності притягують". Телець і Скорпіон настільки різні, що їм буде цікаво один з одним, вони будуть гармонійно доповнювати свою половинку, надихати і навчати відступати від відомих канонів. Це хороший союз, якщо партнери мудрі і досвідчені.

Тельцям абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Овен, Терези, Стрілець.

Сумісність з Близнюками (22 травня – 21 червня)

У відносинах із Близнюками нудьгувати не доведеться. Цей рухливий і комунікабельний знак знаходиться під заступництвом Меркурія – планети комунікації і поїздок. Але не всі з зодіаку зможуть скласти їм чудову компанію на їхньому життєвому шляху.

Найбільше для Близнюків підходять такі знаки зодіаку:

Близнюки + Діва

Це хороший тип сумісності, який астрологи називають "Покровитель і радник". У ролі "покровителя" буде мудра Діва, а "радника" – енергійні і ерудовані Близнюки. Ці двоє буквально гори звернуть, якщо зуміють знайти спільну мову.

Близнюки + Терези

Ще одна непогана пара. До того ж, якщо партнери стануть більш прагматичними, то вони зможуть побудувати цілком життєздатні відносини. Роль першої скрипки доведеться грати Близнюкам.

Близнюки + Водолій

Ще один приклад пари, яка створена за принципом "Дитина і батько". Астрологи кажуть, що у цих двох прекрасні шанси побудувати серйозні стосунки. Але єдина проблема в цій парі – Близнюки схильні до зради, а Водолій зраду ніколи не пробачить.

Близнюкам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: їхні партнери – Близнюки, Козеріг, Скорпіон.

Сумісність з Раками ( 22 червня – 22 липня)

Особливості Рака в любові визначає керуючий ним загадковий і суперечливий Місяць. Цей знак зодіаку непередбачуваний в своєму мінливому настрої, емоційний і вразливий. Не дивно, що з таким характером він несумісний з багатьма в зодіаку.

Найбільше для Раків підходять такі знаки зодіаку:

Рак + Телець

Якщо ці двоє зустрінуться, то це буде любов, як в казці – "жили вони довго і щасливо та померли в один день". Телець буде опорою для вразливого Рака, натомість Рак відкриє Тельцю його власну душу. У цій парі буде і щира любов, і справжня дружба.

Рак + Діва

У цих двох непогана сумісність, але такі пари рідко зустрічаються в реальному житті. Все через складнощі з ініціативою – ніхто з партнерів не хоче брати все в свої руки. Але якщо вийде, то Рак "розгадає" Діву – по-справжньому ніжну і чуттєву натуру.

Рак + Риби

У цих відносинах Рак зможе розслабитися, адже Риби візьмуть ініціативу в свої руки. Обидва знака – чуттєві, романтичні і "на своїй хвилі", так що їм буде добре разом. Зазвичай їх відносини починаються з дружби, яка переходить в любов.

Ракам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Близнюки, Водолій, Стрілець.

Сумісність з Левом (23 липня – 23 серпня)

Колоритні та яскраві Леви, якими правлять амбіції і гордість, так і манять до себе представників протилежної статі. Ті "злітаються до них, як метелики на вогонь", але не всім вдається створити міцний шлюб. У цього зодіаку не так багато знаків, у яких прекрасна сумісність з Левом.

Найбільше для Левів підходять такі знаки зодіаку:

Лев + Овен

Це прекрасний, блискучий союз, адже Лев – це знак любові для Овна, Овен – знак поваги для Лева. У такому союзі люди можуть домагатися поставлених цілей, тому що обидва активні, обидва прагнуть виділятися в суспільстві, і в цій зв'язці дуже багато що може виходити.

Лев + Терези

Вони прекрасно доповнюють один одного, це прекрасний шлюбний і любовний союз, в якому панує повне взаєморозуміння. Ці люди хороші одне для одного і в дружбі, і в романтичних стосунках, і в подорожах і пригодах. Разом вони можуть вчитися чомусь новому.

Лев + Стрілець

Це прекрасна взаємодія, це люди однієї стихії – стихії вогню. Стрілець для Лева є знаком любові, обожнювання, гри. Їм чудово вдається взаємодіяти, зокрема під час поїздок в екзотичні країни. Сумісність дуже висока – до 80-90%.

Левам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Козеріг, Риби, Діва.

Сумісність з Дівою (24 серпня – 23 вересня)

Діви планують все від "А" до "Я" не тільки свій день, а й усе своє життя. Це дуже дисципліновані, працьовиті і організовані особистості. Діви не прощають помилок як собі, так і іншим людям, в тому числі коханій людині.

Найбільше для Дів підходять такі знаки зодіаку:

Діва + Скорпіон

Хороша сумісність, особливо в тому, що стосується взаємозв'язків і духовності. Вони на одній хвилі, у них спільні інтереси. Обидва дуже відповідальні знаки зодіаку, дуже вірні своїм зобов'язанням. Сумісність – близько 70%.

Діва + Козеріг

Прекрасний, дуже монолітний союз, особливо якщо люди займаються спільною діяльністю, роботою, бізнесом. Коли ці два прагматика зійдуться, то перед ними відкриються буквально всі двері. З боку їх шлюб може здається шлюбом за розрахунком, але на ділі – це шлюб по взаємній любові.

Діва + Рак

У цієї пари дуже хороша сумісність, оскількі Діва – найбільший авторитет для Рака. Рак может успішно вирішувати суто побутові питання, а для Діви Рак – кращий "друг", тому дуже добре, коли Діва и Рак в одній зв'язці.

Дівам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Водолій, Терези, Овен.

Сумісність з Терезами ( 24 вересня – 23 жовтня)

Терези мріють про спокійних, врівноважених відносинах, але не з усіма знаками зодіаку вийде їх побудувати. Є в сузір'ї і ті, кого Терезам краще обходити десятою дорогою.

Найбільше для Терезів підходять такі знаки зодіаку:

Терези + Близнюки

Прекрасна сумісність, адже Терези – знак любові, великих амурних стосунків для Близнюків. У них є взаємна довіра і схожість у світогляді. Досить легкий сприятливий союз без особливих сварок. Сумісність – близько 80%.

Терези + Лев

Вони прекрасно доповнюють один одного, це прекрасний шлюбний і любовний союз, в якому панує повне взаєморозуміння. Ці люди хороші одне для одного і в дружбі, і в романтичних стосунках, і в подорожі, і в пригоді. Разом вони можуть вчитися чомусь новому. Вони прекрасні товариші.

Терези + Стрілець

У цієї пари прекрасна сумісність. Вони відмінні друзі, партнери в подорожах і в навчанні. Терези і Стрілець добре розуміють один одного. Це дуже хороший союз в шлюбі, який заснований на духовних цінностях.

Терези абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Риби, Козеріг, Рак.

Сумісність з Скорпіоном (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон вкрай темпераментний, тому часто діє під впливом моменту, забуваючи про розум. У сузір'ї є цілий ряд знаків, яким подібний підхід не доведеться за смаком. Їм краще не зв'язуватися з темпераментної і харизматичною особистістю.

Найбільше для Скорпіонів підходять такі знаки зодіаку:

Скорпіон + Рак

Між ними панує повна гармонія. Це люди, які можуть розуміти один одного, любити, знаходити дуже хороші взаємозв'язки. І, звичайно, разом вирушати на курорти, пов'язані з водою. Такі романтичні подорожі будуть їх зігрівати.

Скорпіон + Діва

Хороша сумісність, особливо в тому, що стосується взаємозв'язків і духовності. Вони на одній хвилі, у них спільні інтереси, якщо людей не поглинає рутина відносин. Обидва дуже відповідальні знаки Зодіаку, дуже вірні своїм зобов'язанням.

Скорпіон + Козеріг

У відносинах між цими людьми домінує взаємодопомога, взаєморозуміння. Вони вчаться один у одного. Кращий друг для Козерога, якого тільки можна придумати – Скорпіон, а для Скорпіона Козеріг є найкращою близькою людиною.

Скорпіонам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Лев, Водолій, Близнюки.

Сумісність з Стрільцем (23 листопада – 21 грудня)

Основні риси характеру, які відрізняють його від інших, – волелюбність і чесність. Найбільше Стрілець цінує незалежність. Він енергійний і відвертий. Проте допитливий і прямолінійний Стрілець не всім до вподоби.

Найбільше для Стрільців підходять такі знаки зодіаку:

Стрілець + Лев

Прекрасна взаємодія, це люди однієї стихії – стихії вогню, вони доповнюють один одного. Стрілець для Льва є знаком любові, обожнювання, ігри. Стрілець поважає Льва – це той знак Зодіаку, який є для нього вчителем, розширює його горизонти. Їм чудово вдається взаємодіяти, зокрема, під час поїздок в екзотичні країни.

Стрілець + Водолій

Прекрасне поєднання найбільш волелюбних знаків Зодіаку. Обидва дають один одному свободу, розуміння. Дуже добре, якщо їх об'єднує спільна ідеологія, схожий світогляд, фантастичні проєкти. Це союз двох романтиків, які читають вірші і звеличують один одного.

Стрілець + Овен

Між цими знаками зодіаку прекрасний союз, повне взаєморозуміння та співпраця. Ці люди створені одне для одного. Сумісність у такому союзі дуже висока – до 90%.

Стрільцям абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Телець, Діва, Риби.

Сумісність з Козерогом (22 грудня – 19 січня)

Стриманість і замкнутість Козерога насторожує протилежну стать. Через це в юності їм рідко коли щастить у коханні, зате в зрілі роки, коли до них приходить впевненість в собі і достаток, за Козерогами тягнеться шлейф з розбитих сердець.

Найбільше для Козерогів підходять такі знаки зодіаку:

Козеріг + Телець

Це хороший, прекрасний союз. Люди можуть доповнювати одного, особливо в якійсь спільній діяльності – в фінансах, на роботі. Така сім'я завжди має "загашник" – що один, що інший люблять економити, тому у них завжди є гроші. Такий союз скріплюють матеріальні цінності.

Козеріг + Діва

Прекрасний, дуже монолітний союз, особливо, якщо люди займаються спільною діяльністю, роботою, бізнесом. В них можуть виникати інколи сварки, та як би там не було, відносини цієї пари будуть засновані на взаємному почутті.

Козеріг + Риби

У них прекрасна сумісність, особливо в дружбі і як коханців. Їх захоплюють зустрічі, розмови, спільні поїздки, романтичні вечори. У цілому союз досить доброякісний, особливо якщо Козеріг бере все в свої руки, а Риби не перешкоджають цьому. Сумісність – до 70%.

Козерогам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Лев, Близнюки, Терези.

Сумісність з Водолієм (20 січня – 20 лютого)

Водолій перебуває під управлінням планети Уран. зазвичай, це складні і суперечливі люди, з якими будувати відносини хвилююче і цікаво, але дуже непросто.

Найбільше для Водоліїв підходять такі знаки зодіаку:

Водолій + Телець

Телець стане для Водолія таким собі покровителем, який буде направляти і підбадьорювати його. Астрологи вважають цей союз є більше творчим і діловим, ніж любовним, але багато поваги і турботи достатньо для того, щоб будувати сім'ю.

Водолій + Лев

Пристрасті в цьому союзі будуть так кипіти, що можуть "зірвати кришку чайника". А все через те, що Водолій і Лев – це протилежності, а вони, як вчили нас на уроках фізики, притягуються. Тож це буде яскравий роман, гідний екранізації.

Водолій + Терези

Це два знака повітряної стихії. Тому партнери будуть розуміти один одного з пів слова, бо обидва легко йдуть по життю і бачать її в яскравих фарбах. Навіть якщо цим двом не вдасться побудувати сім'ю, вони все одно вийдуть з відносин друзями, а не заклятими ворогами.

Водоліям абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Рак, Діва, Козеріг.

Сумісність з Рибами ( 21 лютого – 20 березня)

Риби вважаються одним з найбільш суперечливих знаків зодіаку. Вони, на думку астрологів, увібрали в себе риси всіх інших знаків – це мрійники, які живуть у світі власних ілюзій.

Найбільше для Риб підходять такі знаки зодіаку:

Риби + Рак

У цих знаків прекрасна сумісність, адже Риби і Рак утворюють гармонійну пару, яка пронесе любов через роки.

Риби + Скорпіон

Це прекрасна сумісність, бо Риби знайдуть в особі Скорпіона "сильне плече". Це буде більш схоже на відносини дитини і батька, проте сильний партнер буде захищати Риб від негараздів, а той, натомість, подарує йому свою ніжну прихильність.

Риби + Козеріг

Рибам буде добре і затишно в стосунках з Козерогом. На емоційні "гойдалки" їм розраховувати не варто, але душевна гармонія гарантована. Риби зможуть звалити все на шию Козерога і насолоджуватися життям.

Рибам абсолютно не підходять такі знаки зодіаку: Лев, Терези, Стрілець.