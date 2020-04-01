Як отримати грошову допомогу при народженні дитини в умовах карантину: інструкція

Допомога при народженні виплачується у розмірі – 41 280 гривень. В умовах карантину батьки повинні самі подати заяву на отримання допомоги онлайн на сайті Міністерства соціальної політики.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 гривень на місяць).

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Як оформити допомогу при народженні дитини

Перейдіть на сайт Міністерства соціальної політики України. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або електронної пошти ( у другому випадку вам доведеться відвідати орган соцзахисту населення, щоб особисто підписати документи, – Сім’я 24). Заповніть електронну заяву на призначення допомоги. Для цього потрібно:

свідоцтво про народження дитини;

паспорти обох батьків;

ідентифікаційний код обох батьків (за наявності);

номер банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).

Зазначимо, що не потрібно сканувати документи, достатньо лише заповнити відповідні графи.

Також у заяві слід зазначити відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. І обрати спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або на поштовому відділенні.

Коли надійде відповідь? Рішення про призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту протягом приблизно 2 тижнів з моменту звернення.