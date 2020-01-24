Хлопець вкрав колонку зі студії, щоб не одружуватися з дівчиною: деталі

Китайця впіймали на крадіжці, але виявилося, що зробив такий вчинок він не через нестачу грошей, а щоб уникнути весілля. Юнак вигадав підступний план – викрасти Bluetooth-колонку, вартість якої близько 250 доларів, з танцювальної студії у Шанхаї.

Навряд чи хтось із тих, хто ухиляється від одруження, зрівняється з китайцем на ім'я Чен, який заради того, аби не зв'язувати себе шлюбними узами, пішов на злочин, передає видання Unilad.

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Молодого чоловіка затримали за крадіжку Bluetooth-колонки – Чен викрав техніку із студії 8 січня і того ж дня був заарештований. Але вже на допиті хлопець зізнався, що зробив це, аби не одружуватися.

Моя дівчина хоче одружитися зі мною, але я не хочу з нею весілля. Я знав, що мене упіймають, хоча і не думав, що це станеться так швидко,

– сказав він поліцейським.

Хлопець просто сам не наважувався розлучитися зі своєю партнеркою і вирішив, що єдиний вихід: зробити так, щоб вона сама його кинула. Чен сподівався, що дівчина розчарується в ньому, дізнавшись, що він злодій.



Хлопець Чен, який вкрав колонку, на допиті в поліції / Фото Unilad

Чому він вкрав саме Bluetooth-колонку? За словами представників місцевої влади, Чен вирішив вкрасти не найдорожчу техніку, щоб власник не постраждав через її втрату.

Зараз горе-наречений перебуває під вартою, але, за словами співробітників поліції, за дрібне правопорушення його навряд чи протримають в ув’язненні довго.