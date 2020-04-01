Кілька способів, як діти можуть підтримувати спілкування з бабусею та дідусем на карантині

Ми маємо пам’ятати, що люди похилого віку є, напевно, найбільш вразливими серед груп населення під час пандемії COVID-2019. Хоча відвідування бабусь, дідусів чи будинків престарілих заборонене, батьки не можуть повністю ізолювати їх від спілкування з своєю малечею.

Люди на період карантину мають продовжувати соціальний зв’язок з друзями та близькими, зокрема і людьми похилого віку, пише Mind Body Green.

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Ось кілька ідей, які допоможуть дитині залишатися на зв’язку зі своїми бабусями та дідусями.

Зателефонуйте близькій людині і почуйте їхні історії

Попросіть своїх дітей зателефонувати до бабусь і дідусів та познайомитись з ними трохи ближче. Яким було їхнє життя, дорослішання, і чим воно відрізнялося від сьогоднішнього? Яка їх улюблена історія з дорослішання? Як бабуся і дідусь зустрілися?

Можна навіть запитати про веселі історії з дитинства мами чи тата. До того ж, ви можете записати ці історії на аудіо чи відео та зберегти їх для всієї родини.



Дідусь грається з внуком / Фото Unsplash

Збережіть їхні найкращі рецепти та запитайте поради під час приготування їжі

Запис спеціальних сімейних рецептів, якими бабуся дивувала всіх гостей, є одним із найулюбленіших дитячих проєктів. Порадьте дітям запитати в бабусі головні секрети та приготуйте це разом. Можете навіть спробувати передати шматочок страви близьким, якщо це можливо.

Складіть генеалогічне дерево

Багато чого з того, що ми хочемо знати про нашу сім’ю, залишається в пам’яті наших старших родичів. Зателефонуйте членам вашої родини і попросіть їх повідомити вам важливу інформацію, а потім складіть сімейне дерево для всіх.

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Створіть власні листівки та відправте їх бабусям і дідусям

Якщо ваші діти шукають щось креативне, зробіть з ними красиві листівки для людей похилого віку. Це корисно та цікаво. Малеча може надіслати їх не лише рідним, а й до місцевого будинку престарілих. Це будує цінні життєві та соціальні навички.

Зробіть домашнє відео

Візуалізація дня допомагає дітям формувати критичні навички мислення у майбутньому. Запропонуйте їм написати сценарій і зняти фільм, щоб привітатися з родичами, які зараз не можуть відвідати вас.