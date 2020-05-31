Ви ніколи не думали про побачення з орендованим хлопцем? У Китаї існує сайт, де можна це зробити. Коштує найзвичайніша послуга близько 265 доларів.

Блогерка Мелані Лі поділилася виданню Yourtango цікавими деталями щодо орендованих хлопців з функції Rent-A-Boyfriend на китайському сайті Taobao.

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Так, за її словами, більшість претендентів – середньостатистичні чоловіки. Коли Мелані познайомилася зі своїм хлопцем для побачення (це було ще у 2016 році), вона описала його як 30-річного середньостатистичного чоловіка.

"Мені він виглядав так, що він може бути найкрасивішим хлопцем у світі чи найсмішнішим серійним вбивцею", – пожартувала дівчина.



Мелані Лі з орендованим хлопцем / Скриншот з відео

Це коштує доволі дорого. За словами Мелані Лі, близько 265 доларів станом на 2016 рік. Багато жінок у Китаї користуються цією послугою, щоб знайти чоловіка, який би супроводжував її, кола вона відвідує свою сім'ю. А все для того, щоб заспокоїти батьків та родичів на свята.

Так, за 264 долари (1500 юанів) найманий хлопець приділяв Мелані увагу весь день. Однак, поцілунки, тримання за руки та інші фізичні контакти в цю суму не включаються. Під час денного побачення "пара" відвідала місто Ханчжоу. Вони здійснили екскурсію на човні, поїли та відвідали буддійський храм.

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Дівчина описала свого орендованого хлопця – не романтичним, як вона того очікувала. "Це звичайна людина", – додала Мелані. За його словами, зазвичай таких хлопців наймають одинокі жінки, щоб показати родині.

На побаченні хлопець розповів свою історію знайомств і навіть наголосив на тискові, з яким він стикається в Китаї, щоб знайти любов. Адже в країні очікується, що чоловіки мають багато грошей, перш ніж розпочинають пошук дружини.

"Якщо ви схожі на мене, вам майже 30 років і ви маєте небагато грошей, то ваші шанси одружитися найближчим часом низькі", – сказав він. Орендований хлопець також додав, що не сподівається знайти любов на цій роботі, тому що ніхто не сприймає його серйозно, проте це дозволяє йому оплачує рахунки і подорожувати.