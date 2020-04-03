Класна ідея: сім’я створила вдома власний Діснейленд для дітей – відео

Коли батьки Джессіка та Бретт Губенко зрозуміли, що їм доведеться скасувати відпустку в Діснейленд через карантин, то знали, що це засмутить їхніх доньок – 8-річну Саді та 4-річну Літо. Тому вони вирішили зробити вдома власні розваги і в них це вийшло захоплююче.

"Ми знали, що дівчата матимуть істерику, коли дізналися, що парки закриваються, і наша поїздка буде скасована", – сказала Джессіка виданню Popsugar.

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Тому вони подумали, чому б просто не перетворити будинок у світ Діснейленду. "Звичайно, коли ми сказали їм, що парки закриті, вони заплакали, але ми з чоловіком пояснили, що таки зробимо Діснейленд вдома, і це зацікавило дівчаток", – додала жінка.

Тож, батьки створили кілька саморобних атракціонів для малечі, щоб вони могли розважитися. В них було все: від сніданку з тематикою Міккі до їзди на атракціоні ручної роботи Slinky Dog Dash. Джессіка навіть одягнулася як принцеса.

Дивіться відео, як батьки створили вдома Діснейленд для дітей:



Подивіться відео, де батьки по-справжньому вразили своїми стараннями дітей. До того ж, батьки пообіцяли одразу відвезти дітей у справжній Діснейленд після карантину.