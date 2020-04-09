Кохання на карантині: поради, як правильно знайомитися в інтернеті

Українці змушені сидіти на карантині через коронавірус, незважаючи на чудову весняну погоду за вікном. Але час, поки всі сидять удома, можна використовувати з користю. Наприклад, для віртуальних знайомств та спілкування інтернеті.

Зараз дуже багато різних сайтів та додатків, які допомагають завести онлайн-знайомство. Проте не всі знають, як ними користуватися, щоб потрапити на приємну людину і не зіпсувати собі настрій.

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Тому видання "Сегодня" підготувало кілька практичних порад, як правильно знайомитися і спілкуватися в інтернеті.

Поставте власну фотографію на аватарку

Фотографії в профілі важливі, а саме ваша аватарка – це перше, на що всі звертають увагу. І она має складати про вас гарне враження. У жодному разі не ставте замість свого фото збраження котиків або якихось знаменитостей. На аватарці має бути ваша актуальна, а не чотирирічної давнини фотографія, де добре видно обличчя.

За статистикою, жінки вважають більш привабливими чоловічі фотографії в профіль, а чоловіки – портрете фото жіночого обличчя.

Наведіть лад на вашій сторінці

Ваша сторінка на сайті знайомств чи в соціальних мережах повинна не бути порожньою чи перевантаженою різною інформацією, фотографіями і репостами. Пам'ятайте, що це ваше "обличчя", яке може багато про вас розповісти. До того ж, не намагайтеся зліпити якийсь ідеальний образ – будьте собою.



Знайомтсво з хлопцем в інтернеті / Фото Zdorovia

Правило "першого лайку"

Якщо ви хочете привернути увагу людини, яка вам сподобалась, – поставте їй лайк під вподобаним фото. Причому це правило працює як для дівчат, так і для хлопців.

Але не забувайте про почуття міри – не варто лайкати все підряд. Якщо ж немає відповідної реакції, і людина не пише, зачекайте хоча б один день. А потім можете залишити свій коментар під постом.

Будьте стриманими та доброзичливими

Коли спілкування зав'язалося, намагайтеся поводитися природно – не допитуйте людину та не завалюйте власними розповідями, але й не намагайтеся бути занадто стриманими й байдужими. Під час спілкування ви зможете дізнатися трохи інформації одне про одного, решту дізнаєтеся згодом, не все одразу.

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Переводьте віртуальне спілкування в реальне

Карантин, сподіваємося, скоро закінчиться, тому, якщо вам приємно спілкуватися з людиною, ви маєте схожі цінності й бажання, то переводьте ваше спілкування з віртуальності в реальність. Швидше за все, відчуття від спілкування в житті буде відрізнятися від спілкування в інтернеті, але якщо це все ж ваша людина – то все складеться вдало.