Корисні поради для навчання вдома

Карантин продовжується, а всі університети перейшли на дистанційне навчання. Комусь така ситуація подобається, а хтось може бути засмученим через те, що довго не побачиться із своїми друзями. Ми підготували для вас кілька цікавих ідей: як організувати свій простір та як себе розважити під час карантину вдома.

Організація робочого місця

Розпочнемо, напевно, з того, що більшість навчальних закладів на карантині, а тому студентам доводиться слухати пари онлайн. Але інколи просто лінь встати і підійти до ноутбука або комп’ютера. Однією з причин такої ліні є неправильно організоване місце.

Частенько у нас на столі повний безлад, або він взагалі не пристосований до роботи. Тож перший крок, аби налаштуватися на навчання вдома, – організувати своє робоче місце. Бажано, щоб це був не кухонний стіл десь біля холодильника, бо ви частенько будете відволікатися на щось смачненьке.

Ви можете облаштувати свій робочий куточок у своїй кімнаті. А щоб зробити його більш затишним, можна роздрукувати знімки із одногрупниками чи просто чудові витвори мистецтва.

У цьому можуть допомогти принтери Canon PIXIMA G, адже вони якісно та швидко виконують свою роботу. Фотографії, які виходять з-під голки цього принтера, відрізняються яскравістю та насиченістю кольорів. Тож поглянувши на них ви точно не забудете своїх товаришів із університету.

Роздрук матеріалів

Під час віддаленого навчання може знадобитися роздрук додаткових матеріалів, які вам будуть необхідні чи для виконання певного завдання чи просто для зручності. Приміром, хтось сприймає текст краще із друкованого джерела, ніж на дисплеї смартфона чи моніторі ноутбука.

Аби легко роздрукувати все необхідне, можна також використати принтери Canon PIXIMA G. Вони мають не лише значний запас кольорового друку, але й чорно-білого. Ви зможете надрукувати до 12 тисяч чорно-білих сторінок. В цей запас можна вкластися навіть із сотнями передруків своєї дипломної роботи.

Хобі

Ну і як же без хобі. Ви ж не увесь час повинні вчитися, тому варто зайнятися чимось для душі. Ви можете зайнятися своєю улюбленою справою і можете почати вивчати щось нове. Приміром, можна зайнятися орігамі, чи почати ліпити різні витвори із пап’є-маше, можна навіть самостійно сконструювати наймилішу 3D-фігурку панди.

Словом, тут є чимало простору, де можна розгулятися. До слова, цікаві ідеї виробів з паперу можна знайти на Creative Park. І якщо втягнутися у цей всесвіт паперових шедеврів, вам точно буде чим зайнятися до завершення карантину.