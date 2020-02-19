Купують в Україні та за кордоном: як створювався український бренд одягу Фолк Мода

"Фолк Мода" – це український виробник патріотичного одягу. Бренд зареєстрований у 2012 році, а виробництво розпочалось із однієї вишивальної машини, таланту та бажання працювати. Сьогодні "Фолк Мода" – це прогресивна компанія, чия продукція є популярною і поширюється всією Україною та за кордон.

Засновниками української компанії є львів'яни Максим Туганов та Петро Скірчук. В асортименті "Фолк Моди" представлені футболки, сорочки, хустки, шкарпетки, зроблені зі стовідсоткової бавовни.

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Як почалася історія бренду

Співзасновник бренду Петро Скірчук розповів виданню Inspired, що історія "Фолк Моди" розпочалася у 2012 році, коли троє молодих людей вирішили створити сучасний стильний одяг з українською вишивкою.

"На той час на ринку було багато вишитого одягу, але це була "шароварщина". Ми хотіли почати робити щось стильне, сучасне, але водночас і з оглядом на наші традиції. Так і стартувала робота над вишитими та патріотичними футболками, далі пішли сучасні вишиванки, пізніше светри, спортивні костюми і т.д.", – сказав він.



Засновники "Фолк Моди": Петро Скірчук (ліворуч) та Максим Туганов (праворуч)

Як створюється одяг від "Фолк Мода"

Творці "Фолк Мода" дуже скрупульозно підходять до розробки кожної моделі. Спочатку дизайном малюнку займається художниця за допомогою фарб. Після цього фокус-група повинна схвалити малюнок, який далі потрапляє в руки дизайнеру-програмісту, а вже потім виводиться на друк.

У 2015 році асортимент марки розширився сучасними світшоти з елементами вишивки, худі на патріотичну тематику. У центрі колекції представлено оригінальний реглан, принтом якого став петриківський розпис.

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Що найбільше подобається під час процесу створення одягу? За словами співзасновника Петра Скірчука, йому подобається все – від годинних обговорень нових моделей до перших, а пізніше – енних пробних моделей, які отримують оцінки від нашої “фокус групи”.

Як засновники популяризували бренд

Засновники розповіли, що вони для продажів створили власний сайт на SaaS-платформі (у хмарі) з уже готового набору запропонованих інструментів і шаблонів. Для початку бренд заплатив за найпростіший функціонал сайту і оплатив річну вартість домену (близько 50 доларів). Потім підприємці обрали максимально простий для користувача шаблон і розмістили на сайті асортимент свого товару.

"Все, чого хотіли в компанії – щоб клієнт зайшов на сайт і максимально швидко і легко оформив покупку. В цілому створення сайту, покупка домену та хостингу обійшлися "Фолк Моді" приблизно в 300 доларів", – розповів засновник бренду.



Бренд "Фолк Мода" має навіть сімейні колекції

Проте протягом перших тижнів продажів не було зовсім. Сайт потрібно було просувати. Тоді компанія вирішила підійти до питання комплексно. "Фолк Мода" створила сторінки в соцмережах, налаштувала і оплатила рекламу.

Вже зараз через сайт бренду проходять десятки-сотні замовлень в день не тільки з України, а й з усього світу. Вихід в інтернет дозволив компанії налагодити роздрібні продажі по всій країні і отримати вихід на міжнародний ринок.

Хто носить бренд "Фолк Мода"

Клієнтами бренду Фолк Мода є як пересічні українці, так і знаменитості: Олександр Усик, Василь Вірастюк, Dzidzio, "Піккардійська Терція", "Мед Хедс", Євген Кошовий, та багато інших зірок. Окрім того, "Фолк Мода" співпрацює з найбільшими торговельними мережами України. А їх одг купують по всьому світу.



Dzidzio теж любить одяг від бренду "Фолк Мода"

Цікаво, що бренд не лише підтримує українське, але і є патріотами своєї держави. Тож, компанія бере участь у всіляких проєктах та максимально намагається допомагати захисникам на фронті.