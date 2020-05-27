Мама з США створила бренд, який приносить кілька мільйонів доларів: історія успіху та поради

Американка Магіша Деллінджер нещодавно відсвяткувала 18-ту річницю від запуску свого успішного бренду по догляду за волоссям Curls. Зараз ця справа приносить їй кілька мільйонів доларів доходу щорічно. Як їй вдалося відкрити справу, паралельно доглядаючи дітей - читайте поради від підприємиці.

Вісімнадцять років тому Магіша Деллінджер запустила бренд природної лінії по догляду за волоссям у своєму гаражі. На сьогодні її засоби доступні в Target, Walmart та CVS, а також серед інших великих торгових мереж Америки, пише видання Parents.

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Будучи ще на старій роботі у фармацевтичній компанії, мама чотирьох дітей – Кіани, Брайс, Ізабелли та Кенедді – почала замислюватися про власне підприємництво. Але жінка вважала цей крок не просто свободою, а також важкою працею.



Магіша Деллінджер / Фото ytimg

Перебуваючи у відпустці зі своїм тодішнім нареченим (тепер вже чоловіком), Деллінджер згадує, як в неї виникли цікаві ідеї, які жінка одразу записала на серветці.

Ми записали деякі ідеї, і однією з них було – лінійка по догляду за волоссям. Я була мамою, яка шукала продукти для себе, щоб у доньки були природні локони,

– розповіла Магіша.

Після цього жінка "занурилася" в концепцію бізнесу та почала досліджувати цю тему. І вже через дев’ять місяців Магіша відкрила власну справу.

Зараз Деллінджер – підприємниця з безліччю нагород та меценат. Вона ділиться своїми порадами та стратегіями щодо власного бізнесу та успіху.

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Поради щодо власного бізнесу для мам:

Будьте готові до різного графіку

Хоча може здатися, що вам потрібно приділяти кожну вільну хвилину розвитку бізнесу, так буде не завжди виходити, адже вдома на вас чекають діти.

Коли Деллінджер почала працювати над брендом Curls, у неї була денна робота у фармацевтичній компанії. Лише після роботи та приготування вечері Магіша могла приділити час розвитку бізнесу.



Сім'я Магіши Деллінджер / Фото Fashion Bomb Daily

Вкладайте у себе

Деллінджер спрямувала свої особисті заощадження на лінійку по догляду за волоссям Curls. "Незважаючи на великий особистий кредит, отримання позики для малого бізнесу було проблемою. Тому я використав 40 тисяч доларів власних особистих заощаджень і запустила бізнес", – розповіла жінка.

Для починаючих підприємців, які можуть не мати зайвих грошей на руках, засновник компанії Curls і генеральний директор рекомендує збирати гроші через вебсайт краудфандингу у США на кшталт GoFundMe. "Люди люблять підтримувати стартапи, в які вони вірять", – додає Магіша.

Зосередьтеся на економії та заробленні грошей

"Стати мільйонером – це насправді не те, скільки ви заробляєте. Вся справа в тому, скільки грошей ви економите", – каже Деллінджер.

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Економити означає консервативно витрачати гроші. Для Магіши – на той час генеральної директорки Curls – це означало вибір між весіллям, покупкою будинку або початком бізнесу. "Я вибрала, очевидно, бізнес. Ми влаштували весілля лише два роки тому та знову сказали наші обітниці. Це було так дивно", – пояснює вона.

Поговоріть про гроші з дітьми

Для Деллінджер моделювання та навчання фінансової відповідальності своїх дітей є однією з головних справ. Тому вона закликає інших батьків навчити малечу своїм фінансовим звичкам. За словами підприємниці, це зможе змінити мислення дитини та зменшити порожні покупки.

Налаштуйте себе на потреби інших

"Що стосується шляху до виграшного бізнесу, то вам варто слідувати своєму серцю і думати про інших", – вважає Деллінджер. Її керівний принцип для починаючих підприємців: "Слідуйте своїй пристрасті і вирішуйте потреби інших".