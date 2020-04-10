Мама поділилася порадами, як пережити карантин з сім’єю вдома: 6 важливих правил

Коли мама Армене Капамаджан дізналася, що їй доведеться самоізолюватися зі своєю сім'єю через спалах коронавірусу, то була підготовлена до цього більше, ніж більшість інших батьків. Адже жінка до цього вже провела рік на карантині з новонародженою дитиною.

А все через те, що вона не могла покинути ізоляцію в лікарні з дитиною. Два роки тому її син народився з рідкісним розладом – важким комбінованим імунодефіцитом, що означало, що будь-які зовнішні мікроби можуть бути смертельними для його імунної системи.

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Тож, жінка, щоб уберегти свою сім’ю пішла на самоізоляцію, пише Popsugar. Її досвід, який на той час ніхто не міг зрозуміти, зараз є реальністю для мільйонів людей по всьому світу.

Тому мама вирішила поділитися корисними порадами для всіх батьків, які застрягли вдома на карантині з дітьми. "Домашня ізоляція – це гра розуму, але це простіше, ніж ви думаєте", – сказала Армене.



Сім'я Армене Капамаджан / Фото Popsugar

Перестаньте дезінфікувати все у вашому домі

"Люди можуть перестати боятися, якщо постійно все дезінфікують в своєму будинку. Якщо вся ваша родина залишається вдома, а через два тижні ніхто не виявив жодних ознак зараження, то все в порядку", – сказала жінка.

Вона пояснила, що після того, як ваш будинок буде знезаражений, це, по суті, "безпечний міхур", тому ви можете легко торкатися до будь-яких поверхонь у вашому власному будинку.

Але обов’язково будьте обережні кожного разу, коли ви виходите з дому – в продуктовий магазин чи на прогулянку. "Коли повертаєтеся додому, то вимийте руки і продезінфікуйте ручку дверей. Закиньте свій одяг у пральну машину та прийміть душ, щоб позбутися мікробів, які могли потрапили на вас з вулиці", – додала мама.

Будьте терплячішими і добрішими, ніж зазвичай

Коли Армене вперше залишилася на карантині, у неї не було "емоційного виходу", тобто постійно зростала напруга та хвилювання, які не було куди виплеснути.

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"Важливо пам’ятати, що всі у вашій родині проходять через це, всі засмучені і емоційні. Ви не протримаєтесь довго, якщо будете не терплячими до своїх членів сім'ї чи друзів, зриватиметеся на них чи влаштовуватимете сварки", – сказала Армене.

"Перш ніж відреагувати на щось негативне, дайте собі хвилинку. Адже цими словами ви задаєте тон своєму оточенню", – додала вона.

Встановіть саундтрек в будинку

Декому може подобатися тихий дім, але для багатьох тиша на самоізоляції може бути оглушливою. Армене зрозуміла, що додавання саундтреку під час карантину допомагає задати тон та покращити настрій всім.



Вмикайте вдома улюблену музику \ Фото Unsplash

"Якщо ви хочете бути піднесеними, вмикайте веселу музику. Якщо ви відчуваєте занепокоєння, мені допомагає якась класична мелодія на фортепіано".

Менше часу витрачайте на новини

Коли Армене опинилася в 15-місячній ізоляції, вона виявила, що соціальні медіа викликають тривогу, навіть публікації друзів, які продовжують жити звичним життям, засмучували її.

Цього разу вона помітила, що цілодобовий цикл новин про коронавірус впливає на її психічне здоров'я. "Не читайте новини цілий день. Обмежте себе і мінімізуйте час, коли ви читаєте новини протягом дня", – порадила вона.

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Дотримуйтесь перерв з дітьми

Армене стверджує, що чим простіша діяльність, тим краще, особливо для дітей молодшого віку, і часто робіть короткі перерви. Якщо ви починаєте бачити, що ваша дитина переживає або не слухає вас, зробіть паузу.

Вона також рекомендує скористатися можливістю виконувати домашні завдання, коли діти зосереджені. "До прикладу, читайте книги під час їжі", – сказала мама.

Майте щоденні звички та ритуали

Армене допомагало на самоізоляції те, що вона щодня переодягатися з піжами в інший одяг. Просто одяг більш приємних речей допомогло їй відчути себе чистою, що в свою чергу підвищило настрій. Вона відчувала те саме, коли робила мінімальний макіяж чи надягала прикраси.

Також вона намагалася займатися фізичними вправами щодня. Але це не означає, що ви щодня маєте все це робити, інколи варто дозволяти собі лінуватися.