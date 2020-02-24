Менше вимог: як невдачі у стосунках впливають на вибір майбутніх партнерів

Американські вчені дослідили, який слід залишають невдалі романтичні зв’язки для майбутніх стосункiв. З'ясувалося, що чим більше невдач людина переживає у стосунках, тим більше вона занижує планку для наступних партнерів.

А все через те, що людина починає сумніватись у своїй привабливості, пояснюють учені.

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Коли ж люди отримували взаємну симпатію від інших, їхні вимоги до потенційних партнерів не змінювалися взагалі.

Також дослідники помітили, що коли люди знали про свої позитивні якості, то і в партнерах шукали більше позитивних рис.

Зазначимо, що вчені залучили до дослідження близько 500 добровольців у віці від 16 до 73 років, які не перебували в романтичних стосунках.