Молода пара з Канади одружилася під водою: захопливі фото та відео

Весілля – це не лише білі сукні та смачне застілля. У сучасному світі воно може вразити будь-чим, а деякі пари влаштовують це свято на своїх умовах. Так, Джулі та її чоловік Шон захоплюються дайвінгом, тому вирішили одружитися під водою під час щорічного фестивалю поблизу острова Сент-Люсія.

Вони зрозуміли, що це найкращий спосіб показати відданість один одному – пірнути на 10 метрів під воду, щоб там обмінятися обручками та дати обітниці, передає видання loopcayman.

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Пара не захотіла ризикувати власними діамантовими обручками, тому обрали гумові каблучки. Тому підготовлені наречений і наречена обмінялися обітницями, які напередодні написали на табличках, у присутності найближчих друзів.

Дивіться фото з підводного весілля:

І перш ніж ми всі піднялися на поверхню, де на Джулі і Шона чекали святкові напої та привітання від гостей, вони зробили те, чого ніхто з нас не очікував – вирішили поцілуватися під водою.



Пара навіть поцілувалася під водою/ Фото Bored Panda

Те, що вони витягували шланги з подачею повітря та поцілувалися, вразило всіх, адже відмова від кисню означала дійсно кохання один до одного.

Пара одружилася під водою: відео