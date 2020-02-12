На День святого Валентина в Україні збираються одружитися майже півтори тисячі пар

У День святого Валентина всі закохані зможуть подати до відділу державної реєстрації шлюбу заяву про одруження( навіть вночі) та зареєструвати шлюб, якщо він призначений у цей день. Відомо, що 14 лютого 2020 року вже понад 1,4 тисячі пар планують одружитися.

Окрім того, в цей день майже у всіх областях України працюватиме 440 відділів реєстрації шлюбу. Про це "Сім'ї 24" повідомили у Мін’юсті у відповідь на запит.

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За даними Мін’юсту, на 14 лютого цього року вже подано 1 412 заяв на укладання шлюбу. Зокрема, у Києві планують одружитися у День закоханих 149 пар, у Дніпропетровській області – 172 пари та 99 пар – у Харківській області. Найменша кількість закоханих планують одружитися у Закарпатській області – 10 пар, у Луганській – 15 пар та у Чернігівській області – 20 пар.

Тут ви можете побачити перелік всіх відділів державної реєстрації шлюбу Мін'юсту, які беруть участь у заході "Кохання поза часом 2020", що відбудеться 14 лютого.

Зазначимо, що 14 лютого вважається щорічним святом Дня святого Валентина (Днем Закоханих). Назва цього дня походить від святого Валентина, якого згадує Католицька церква. Більше про історію свята – читайте тут.