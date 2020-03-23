На допомогу батькам: президент Ізраїлю читає казки онлайн на час карантину

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей під час карантину через коронавірус, щоб їх батьки відпочили.

Так, президент Ізраїлю вже прочитав уривок з казки і опублікував відео на ютуб-каналі, пише JewishPress.

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"Я знаю, що цей нелегкий час, коли діти вдома. Навіть якщо ми всі любимо бути разом як сім'я, це виклик. Тож, я запрошую вас приєднатися і провести час зі мною. Я читаю чудову і мудру книгу Леї Гольдберг "Здається квартира". Ця книга нагадує, як важливо бути дружнім до сусідів", – сказав він у відео.

Він закликає читати разом з ним, всією сім'єю або просто з дітьми. "І знайдіть час, щоб випити кави, не взявши до рук телефону", – додав президент Ізраїлю.

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Рівлін натякнув, що він зробить ще одну "історію", тому що написав у фейсбуці, що "Ми зустрінемося знову наступного тижня".

Зазначимо, що на даний момент в Ізраїлі зафіксовано 1238 випадків коронавіруса, одна людина загинула, 37 вилікувалися.

Натомість в Україні станом на 15:00 23 березня відомо про 73 випадки, з них 3 – летальних, одна людина вилікувалася.