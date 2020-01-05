Наречений на весіллі дав обітницю одразу двом дівчатам: зворушливі фото

Наречений Джиммі Гізонді дав одразу дві зворушливі обітниці на своєму весіллі: першу – своїй новій дружині Келсі, а другу – своїй 9-річній падчерці Олівії (доньці дружини).

Весілля пройшло 2 листопада 2019 року на фермі Дарем-Хілл у штаті Пенсильванія, розповіла фотографиня Ебігейл Джінгерейл у фейсбуці.

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Спочатку чоловік сказав щиру промову своїй нареченій, а згодом – її 9-річній доньці.

Олівія, з цього дня я обіцяю щодня нагадувати тобі, як ти справді кохана. Обіцяю навчати, любити і поважати вас до кінця своїх днів. Обіцяю завжди ставитись до тебе, як до власної дитини. Я дуже радий сказати, що ти моя донька. З цього дня ти справді будеш моєю донькою та другим коханням мого життя. Я люблю тебе, Олівія,

– сказав чоловік.

Чоловік наголосив, що хотів, аби дівчинка відчувала себе такою ж особливою, як її мама, і подарував їй ланцюжок, на якому вигравіровано її ім'я, дата народження та дата весілля.



Дівчинку такий вчинок нареченого дуже вразив / Фото Facebook / Abigail Gingerale

Побачити емоційну реакцію Олівії, за його словами, для нього було найважливішим. "Це підтвердило, що вона любить мене так само, як і я її", – сказав він. Окрім того, його слова вразили і наречену.

"Я з самого першого дня була самотньою мамою. Я про таке мріяла завжди, але ніколи насправді не думала, що це відбудеться. Особливо мені сподобалося, що він назвав Олівію "другою любов'ю його життя". Те, що чоловік любить мою дитину так само, як він любить мене – це невимовне почуття", – відповіла наречена.



Новостворена сім'я на весіллі / Фото Facebook / Abigail Gingerale