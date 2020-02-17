Навіщо батьки вигадують дітям чудернацькі імена: опитування

Батьки часто не можуть дійти згоди, як назвати дитину. Зараз дорослі не лише обирають чудернацькі імена, а й вигадують власні. Так, британське опитування показує, що 94% батьків вважають, що вигадані імена дуже важливі у наш час.

А все тому, що, за їх словами, це допоможе дитині виділятися з натовпу – так думають 72% опитаних, пише Study Finds.

Цікаво! Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток

Кожна 50 людина вибирає ім’я для малюка з урахуванням соцмереж, щоб його було простіше знайти в інтернеті. Опитування показало, що 7% дали дитині вигадане ім’я, а 65% про це замислювалися.

Однак, 92% опитаних думають також про те, що оригінальне ім’я може завдати неприємностей дитині. Наприклад, дві третини побоюються, що його буде важко написати чи вимовити, 62% — що воно здаватиметься застарілим, ще третина — що вчителі будуть судити про дитину за її іменем.

Результати дослідження показують:

33% батьків вибирали для дитини ім’я, яке не було явно чоловічим або жіночим;

10% об’єднували в одне два ім’я, які їм подобалися;

9% намагались об’єднати імена старших родичів і вшанувати родину.

Зазначимо, що українські батьки, до речі, теж називають дітей незвичайними іменами. Минулого року, наприклад, серед них були Фіона і Нелей.