Найпоширеніші причини конфліктів у сім’ї під час карантину

Карантин та самоізоляція дає унікальну можливість провести більше часу з родиною, ніж будь-коли раніше. І хоча це гарна новина, але це не означає, що це легко. Робота, навчання та веселощі разом 24/7, сім днів на тиждень, неминуче спричиняють конфлікти. То як зменшити сварки та напругу між близькими?

Відповіді на питання дала психологиня Дженніфер Голдман-Ветцлер. Вона поділилася чотирма найпоширенішими конфліктними ситуаціями, з якими зараз стикаються сім'ї, пише Mind Body Green.

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Конфлікт, пов'язаний з вірусом та ризиками

Відмінності між людьми, у віці, джерелах інформації тощо можуть змусити членів сім'ї по-різному ставитися до вірусу та його ризиків. Але варто поважати думки всіх.

"Розширюйте співчуття до людини, яка відчуває себе інакше, але також виступайте за вашу точку зору. Поясніть свою зону комфорту та дискомфорту і попросіть членів родини робити те саме", – каже психологиня.

Конфлікт, пов’язаний з доглядом за дитиною

Цілком можливо, що нове завдання для домашнього навчання дитини може спричинити конфлікт між вами та вашим партнером. Щоб полегшити це, Ветцлер пропонує "безпосередньо обговорити очікування з вашим партнером".



Розділяйте догляд за дитиною на обох / Фото Unsplash

Зокрема, ваші справи та прохання один до одного. "Визнайте, хто з батьків працює, або скільки часу кожен з вас може виділити на роботу, а скільки на догляд за дітьми", – сказала вона.

Конфлікт, пов’язаний з домашніми справами

Коли всі постійно вдома, то збільшується кількість домашніх справ, зокрема потрібно більше страв готувати, мити більше посуду, прибирати тощо. По-перше, прийміть це як нормальну річ, бо так і буде.

Щоб полегшити роботу над домашніми справами, прихологиня рекомендує створити "кермо справ". "Будьте креативні та створіть список, коли це зробити. Також дайте кілька завдань дітям, що навчить їх бути більш самостійними", – додала експертка.

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Конфлікт, пов'язаний з відсутністю простору

Ви та ваша родина можуть відчувати, що ви зараз живете "один над одним", тому спробуйте розділити будинок всередині. Тобто дати членам родини можливість працювати чи вчитися в різний час і різних кімнатах.

Щоб створити ефективні робочі місця, ви можете призначити різні приміщення для різних видів діяльності. "Спробуйте зробити спальню чи кабінет тихою зоною, залиште вітальну натомість для музики, телебачення чи розмов", – додала психологиня.