Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину

Вимушені канікули продовжили до 24 квітня. Через карантин закриті офіси, школи та дитячі садочки, а батьки постають перед питанням "Чим зайняти дітей на час карантину". Це особливо актуально саме зараз, коли самі батьки працюють віддалено, а непосидюча малеча без заняття здатна перетворити будинок в хаос за лічені хвилини.

Цікаво, що наявність в будинку звичайнісінького принтера здатна кардинально змінити ситуацію. Це також допоможе у випадку, якщо ви працюєте з дому, а в будинку, крім малих дошкільнят, є ще й школярі, яким потрібно продовжувати навчання.

Як підготуватися

Поки ви будете зайняті власною роботою, дітей в будинку також можна розважити цікавими та корисними завданнями, а на завершення дня можна весело провести час разом, наприклад, за настільною грою або головоломкою, створеною руками діток. То що ж для цього потрібно? Всього лиш певне базове канцелярське приладдя і звичайнісінький принтер.

Для цієї мети найкраще підійдуть продуктивні принтери Canon серії Pixma G, адже вони мають вбудовані чорнильниці з великим запасом фарби, рівень якої дуже зручно відстежувати. До всього ці принтери дуже економічні. Так, вартість кольорової сторінки на струменевому принтері Pixma G – 0,31 гивні. Крім того, роздрукувати зображення можна прямо зі смартфона чи планшета.

Також вам знадобляться шаблони для друку. Але шукати щось в інтернеті немає потреби, адже на сайті Creative Park вже зібрано безліч ідей для фігур, ігор та інших різноманітних виробів з паперу.

Як розважити дітей на карантині

Чудовим варіантом зайняти дітей на день буде настільна гра. Нехай вони зберуть та розмалюють її самостійно з готових роздрукованих елементів. А поки малеча буде зайнята завданням – ви зможете спокійно працювати в домашньому офісі.

Все, що потрібно, це завантажити відповідні шаблони та роздрукувати їх. На сайті Creative Park можна знайти настільні ігри, головоломки і навіть невеликий домашній театр. Крім того, дітей можна зацікавити не лише створенням ігор з паперу – за допомогою готових шаблонів вони можуть навіть навчатися й розвиватися.

Настільна гра

Діткам буде цікаво створити щось самостійно, без вашої допомоги. Вам потрібно буде лише дати їм матеріал і час від часу наглядати за тим, як вони створюють щось власноруч.

Завантажте готовий кольоровий шаблон на сайті Creative Park та роздрукуйте його на домашньому принтері.



Настільна гра дозволить розважитися разом після робочого дня

Малеча зможе самостійно розмалювати ігрове поле та фігурки, лише дайте їм набір кольорових олівців. Такі заняття розвивають уяву та дитячу творчість. Так ви зможете зайняти дітей цікавими завданнями, а після того, як вони закінчать, можна всією сім’єю зіграти в пригодницьку гру.

"Риболовля"

Ще одна проста забавка з паперу, яка зацікавить діток. Все, як і раніше, просто. Завантажуєте шаблон з сайту та друкуєте його на кольоровому принтері. Діткам лише потрібно буде вирізати елементи, а ви поясните їм, що потрібно робити. Цим завданням ви точно відволічете дітей на деякий час.



Цікава "Риболовля" точно сподобається дітям

Нічого складного в таких виробах з паперу немає. Діти цілком можуть справитися самотужки. Їм буде цікаво та весело проводити час за створенням власної гри й вирізанням веселих фігурок.

Боротьба Сумо

Чудовий спосіб зайняти дітей творчою роботою, а в кінці дня розважитися разом. Поки діти будуть вирізати та склеювати надруковані на принтері шаблони – ви зможете спокійно працювати не відволікаючись.

Якщо діток двоє – ця гра затягне їх на довго. Спершу завантажте й роздрукуйте ось цей шаблон. Малечі потрібно буде вирізати фігурки й скласти їх. Завжди можна роздрукувати чорно-білий варіант, замість кольорового і попросити дітей розмалювати героїв за власними побажаннями.



Ігри з паперу дозволять весело провести час разом

Після того, як все зібрано – можна разом погратися зробивши перерву в роботі, або ж після робочого дня. Діткам буде весело не лише самотужки створювати іграшки своїми руками але й гратися разом з вами.

На сайті Creative Park є багато різноманітних іграшок, головоломок, пазлів та наборів для навчання, створювати які можна за допомогою звичайного принтера. Все зручно згруповане за віком та розділами.

Крім того там можна знайти безліч фігурок тварин транспорту та архітектурних споруд, які зацікавлять малечу будь-якого віку, адже для складання доступні як звичайні 2D малюнки так і просунуті 3D пазли з яких можна зібрати як прості будинки так космічні ракети і навіть місячний модуль.

Як бачите, звичайнісінький домашній принтер буде корисним не лише для домашнього офісу. З його допомогою можна розважити діток та відволікти їх створенням цікавих паперових іграшок. Поки ви працюєте, малеча гратиметься та не відволікатиме вас від роботи, а після її завершення можна весело провести час разом.