Обміняти сестру на ельфа, а маму – на собаку: про що діти просили Санту у листах

Ви колись цікавилися, про що діти пишуть святому Миколаю, Діду Морозу і Санта Клаусу? В американському Музеї Санти уже відібрали цьогорічні найцікавіші побажання і запитання малюків у листах до чарівників.

"Дорогий Санта Клаус, а ти вже жив тоді, коли жили динозаври? Я хочу собаку-робота, будинок Барбі і цуценя", – написала одна дівчинка Санті.

Цікаво! Мама зробила оригінальні світлини свого сина, одягнувши його в різдвяного ельфа: милі фото

Ще одна малеча написала, що була хорошою дівчинкою, тому хоче отримати в цьому році те, про що так давно мріяла.

"Це собака! Собака! Собака!!! Я весь рік дуже добре піклувалася про свою собаку-тамагочі, але вона не справжня! Санта, я б навіть свою маму обміняла на собаку, якби це було можливим! Я знаю, що собака — це велика відповідальність, але я благаю батька подарувати мені собаку з того часу, як мені виповнилося три! І я так втомилася", – зазначила у листі дитина.

Дорогий Санта, в цьому році я поводився добре. Ти повинен прийти до мене, адже я навіть не бив свою сестру велосипедом. Я б хотів отримати телевізор. У моїй кімнаті завжди дуже нудно. А як твої олені літають?,

– пише інший хлопчик.

Ще в одному листі написано так: "Дорогий Санта, в цьому році я був дуже хорошим. А ще у мене повинна з’явитися маленька сестра. Я не хочу її. Мама каже, що це буде здорово, але я чув, що дівчата смердять. Я хочу обміняти мою сестру, коли нам її принесуть, на ельфа. Я хотів би отримати в подарунок гоночну машинку і гараж для неї. Я залишу тобі печиво і сендвіч".

У наступному листі хлопчик висловив свої сумніви щодо віри в Санту, адже він побачив, що подарунки ховав його дядько.

"Дорогий Санта, я знаю, що до Різдва ще довго, але не прошу подарунок, я прошу собаку, я дуже-дуже хочу отримати білого лабрадора. І ще у мене питання – я бачив, як мій дядько кладе подарунки в мамину машину, але ж це ти повинен дарувати подарунки! Так це ти приніс їх моєму дядькові, а він потім поклав в мамину машину? Санто, відповідай!", – написав малюк.