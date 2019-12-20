Одягають Порошенко, Осадчу і Джамалу: як однокурсниці створили успішний бренд MustHave

Одяг українського бренду MustHave носять Катерина Осадча, Джамала і навіть дружина п’ятого президента Марина Порошенко. Компанія має дев'ять магазинів в різних містах країни, а саме вбрання виготовляють в Бердичеві, де дев'ять років тому і розпочалася історія бренду.

Засновницями MustHave є дві одногрупниці економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка – Анна Коваленко і Анастасія Дзюба, інформує видання MC Today.

Цікаво! Українка підкорює Америку оригінальним намистом ручної роботи: історія успіху

Як дівчата розпочали бізнес

Після закінчення навчання на економічному факультеті дівчата вже знали, як працює бізнес, тому вирішили відкрити свою справу – виробництво одягу в Бердичеві, бо саме його називають "містом швачок" – там багато ательє і фахівців.

Для початку бізнес-партнери позичили 4 тисячі доларів і одразу в 2010-му році відкрили магазин. "Це було невелике приміщення без професійного обладнання та освітлення", – каже Анна.



Анастасія Дзюба (ліворуч) та ​Анна Коваленко (праворуч) / Facebook Anastasia Yankovenko

Не маючи дизайнерської або швейного освіти, вони покладалися лише на інтуїцію. Розробки відносили в невеликі ательє, де майстри шили замовлення. Так виходили сукні, які дівчата продавали в магазині і на соцмережі "ВКонтакте". Дівчата самостійно фотографували вбрання і виставляли знімки в інтернеті.

Крім Анастасії та Анни в команді тоді було двоє менеджерів – вони працювали з клієнтами в магазині і відправляли замовлення поштою.

Відкриття першого магазину в Києві

Зараз MustHave випускає по 12 колекцій на рік, а колись про колекціях і мова не йшла – виробляли 20-30 одиниць одягу в місяць.

До того ж, майстерні, з якими співпрацював бренд MustHave, часто зривали терміни. Тому, щоб не залежати від майстерень, підприємниці відкрили своє виробництво. Для цього зняли невелику кімнату, купили дві швейні машинки, оверлок для обробки швів і професійну праску.



Магазинb MustHave вже є у 9 містах України / Фото з сайту MustHave

Так в 2012-му у бренду з'явилися своє ательє. Магазин в Бердичеві закрили, зате відкрили перший магазин в Києві. Тоді ж дівчата змогли повернути взяті в борг 4 тисячі доларів, з яких почали свою справу.

Перші чотири роки попит на одяг перевищував пропозицію. Бувало, що люди по 4-5 тижнів чекали своє замовлення. Силами двох швачок MustHave випускав 100 одиниць на місяць. Плаття коштували 499 – 999 гривень.

Читайте також! Від маленької майстерні в квартирі до успішного бізнесу: як український бренд підкорив Америку

Тому Анна і Анастасія вирішили розширювали виробництво. Спочатку ательє переїхало в приміщення на 100 квадратних метрів, тепер же вони займають 1000 квадратних метрів, а колекції шиє 70 швачок. У 2016 році MustHave почав відкривати магазини в інших містах, тоді компанія виросла на 30%, а в минулому році зростання обороту склало 18%.

Хто з відомих людей купує одяг бренду MustHave

Тоді ж за сукнями MustHave звернулися стилісти Ольги Фреймут, а напередодні Дня Державного прапора України в 2014 році і стилісти Марини Порошенко – так до бренду прийшла популярність. Також одяг бренду носить телеведуча Катерина Осадча та співачка Джамала, а також співачка MamaRika, співачка Ольга Цибульська, телеведуча та діджей Дар’я Коломієць.



Катерина Осадча у костюмі від MustHave

Цікаво, що кількість речей в колекції завжди обмежена - зазвичай до 200 одиниць однієї моделі. "Ми не хочемо, щоб весь Київ ходив в однакових сукнях", – пояснює Анна. Зараз ціни на сукні в MustHave вище середнього: 1799 – 1999 гривень.