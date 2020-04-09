Пара на карантині створила мініатюрну галерею з відомими картинами для своїм хом’яків: милі фото

Усі люди по-різному намагаються впоратися з ситуацією в світі. Деякі багато готують, інші – переглядають фільми або читають книги. А одна пара з Лондону підійшла до карантину з креативом та створила мініатюрний музей мистецтв з популярними картинами у власній інтерпретації для своїх домашніх улюбленців.

Свій музей Філіппо і Маріанна назвали "Музей Гербіл". Для його створення вони використовували папір і картон для картин, пише Bored Panda.

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Пара поєднала свої мистецькі вміння та відтворила 4 відомих картини: "Мону Лізу" Леонардо Да Вінчі, "Дівчину з перловою сережкою" Яна Вермеєра, "Крик" Едварда Мунка та "Поцілунок" Густава Клімта.

Потім вони пустили своїх двох 9-місячних хом’яків Пандоро та Тірамісу, щоб вони оглянули їхнє творіння. Як хом’яки відреагували на галерею? "Вони, здавалося, цікавилися всім, окрім картин», – зізнався Філіппо.

Дивіться фото з мініатюрного музею Гербіл:



Пара вирішила створити цей міні-музей у неділю під час карантину. А все тому, що самі захоплюються мистецтвом. Відомо, що Маріанна працює в сфері роздрібної торгівлі, а Філіппо є співробітником музею V&A.

"Ми відвідуємо музеї та галереї, коли тільки можемо. Нас цікавлять художні твори і і те, як вони створюються. Маріанна дуже добре малює, і це була чудова можливість зайняти себе цікавим проєктом на карантині", – пояснив чоловік.