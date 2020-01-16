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Пара зробила фотосесію для новонародженої дитини, але роль малечі виконала собака: кумедні фото

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Фотосесія з собакою / Bored Panda

Останнім часом великої популярності набирають щасливі сімейні фотосесії з новонародженими дітьми. Проте одна пара вирішила відрізнитися і створила серію фотографій з «немовлям», роль якого виконала чарівна собачка.

Тер’єр Снугл отримав всю увагу, на яку заслуговує справжня фотомодель, передає видання Bored Panda.

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Цікаво, що його власники Ян та Чейз Ренегар є професійними весільними фотографами. Тож усі стереотипні фотографії немовляти, якого знімають у пелюшках, були ідеально перероблені з собакою.

Ці світлини досить швидко стали популярними, оскільки є і кумедними, і надзвичайно милими.

Дивіться фото: песик взяв участь у фотосесії замість немовляти

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Стосунки Курйозні новини Фото дня Світ тварин
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